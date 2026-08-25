Un fichaje turco abre las puertas de la Juventus a Koné

La Juventus se prepara para completar la salida de uno de los jugadores de su medio campo rumbo al Besiktas turco, en un movimiento que podría allanar el camino al club italiano para cerrar un nuevo fichaje durante el mercado de traspasos veraniego en curso.

Fabio Miretti está cerca de fichar por el Besiktas, después de que el club turco alcanzara un acuerdo con la Juventus para incorporar al centrocampista italiano.

El portal Football Italia recogió, citando al diario «Tutto Mercato Web», que ambas partes acordaron el traspaso de Miretti en calidad de cedido, con una opción de compra valorada en 15 millones de euros.

Se espera que el jugador italiano viaje a Turquía en las próximas horas para someterse al reconocimiento médico, antes de firmar su contrato con el Besiktas.

La salida de Miretti dará a la Juventus espacio en su plantilla para completar la incorporación del marfileño Franck Kessié, jugador del Al-Ahli saudí y exjugador del Milan, que prefiere fichar por Turín desde hace semanas.

Se espera que Kessié llegue a la Juventus en un traspaso libre tras su salida del Al-Ahli, pero el club italiano necesita primero hacerle un hueco dentro del equipo, lo que convierte la finalización del traspaso de Miretti al Besiktas en una condición fundamental para avanzar en la operación.

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Miretti se formó en la academia de la Juventus y jugó con el primer equipo en distintos periodos, además de pasar parte de la temporada pasada cedido en el Genoa.

El jugador no participó en la victoria de la Juventus sobre el Frosinone por un gol a cero el domingo, ya que el entrenador Luciano Spalletti se apoyó en Manuel Locatelli y Douglas Luiz en el centro del campo, antes de dar entrada a Teun Koopmeiners como suplente.

El Besiktas continúa su actividad en el mercado italiano, después de haber incorporado previamente al serbio Dusan Vlahovic procedente de la Juventus en un traspaso libre.

El club turco también está cerca de fichar a Ernest Poku, tras frustrarse su traspaso a la Fiorentina, y presentó una oferta mejorada para incorporar a Fares Ghedjemis, extremo del Frosinone.