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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Un experto zanja el debate: ¿privó el árbitro a Darwin Núñez de un penalti ante Al-Nassr?

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
1ª División
Darwin Núñez
Arabia Saudí
Uruguay

Una decisión polémica

Un experto en arbitraje reveló hasta qué punto el uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al Diriyah, tenía derecho a un penalti durante el enfrentamiento ante el Al Nassr en la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr se midió al Al Diriyah este viernes en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Liga Roshn.

Pocos minutos antes del final de la primera parte, Darwin Núñez reclamó un penalti alegando que había sido obstaculizado por Awad Aman, lateral del Al Nassr, dentro del área.

De hecho, el árbitro del partido acudió a la tecnología de video para revisar la jugada, pero regresó sin señalar penalti, ante el asombro del delantero uruguayo, que aseguró haber sido derribado.

El experto en arbitraje Mohamed Kamal Richa respaldó la decisión del árbitro del partido y afirmó que el contacto que se produjo dentro del área del Al Nassr no era merecedor de penalti.

Richa declaró al diario saudí "Al Riyadiah": "El contacto entre Awad Aman, defensa del Al Nassr, y Darwin Núñez, delantero del Al Diriyah, es natural y no constituye infracción".

Y concluyó: "No hay penalti, y la continuación del juego es una decisión correcta del árbitro tras revisar la jugada en la pantalla del VAR".

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