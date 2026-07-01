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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Un experto inglés critica a un asistente: «Cometió dos errores y nos privó de un penalti»

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
Jordania
A. Makhadmeh
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.
Jordania

Inglaterra se clasificó con mucho esfuerzo

Un exárbitro de la Premier League criticó con dureza al jordano Adham Makhadmeh, quien dirigió el Inglaterra-República Democrática del Congo este miércoles.

Inglaterra evitó la sorpresa al ganar 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos.

Durante el encuentro, Inglaterra reclamó un penalti no pitado tras un choque entre el portero Lionel Mpasi y el delantero Harry Kane.

Mark Halsey, exárbitro inglés, afirmó que el VAR cometió un «error evidente» al no conceder ese penalti.

El VAR revisó la acción, pero no recomendó a Makhadme revisar la pantalla.

Halsey considera que el árbitro debió señalar penalti tras la caída de Kane.

Declaró al diario «The Sun»: «Harry Kane corrió hacia un pase en profundidad y el portero congoleño lo agarró de forma clara e inequívoca... Hay un contacto evidente».

Y añadió: «El árbitro dejó seguir la jugada, luego pitó y señaló que Kane se había tirado. Si creía que simulaba, ¿por qué no le amonestó?».

El experto en arbitraje añadió: «Para mí está claro que el portero congoleño agarró a Harry Kane, y me sorprende que el árbitro jordano no pitara penalti».

Y añadió: «Está claro que el árbitro asistente de vídeo revisó la jugada, y creo que se trata de un error evidente. Es un error evidente que el árbitro asistente de vídeo intervenga de esta manera».

Concluyó: «Algunos dirán que sí y otros que no, pero para mí fue un penalti claro que Inglaterra merecía».

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