Los jugadores del Real Madrid reclamaron un penalti en la segunda parte del encuentro ante el Barcelona, ayer domingo, pero el árbitro Juan Martínez Munuera lo desestimó.

El Real Madrid se impuso a su eterno rival, el Barcelona, por 2-1 en el Clásico de la primera vuelta de LaLiga española, en el estadio Spotify Camp Nou.

En el minuto 69, los jugadores del Real Madrid reclamaron un penalti por unas supuestas manos de Alejandro Baldé durante su disputa con Kylian Mbappé dentro del área.

Iturralde González, experto arbitral del diario «As» y de la cadena «Cadena SER», afirmó: «No hay nada antinatural, es simplemente una jugada de fútbol. Ambos disputaban el balón, y este impactó en la mano de Baldé, que estaba en la parte baja de su cuerpo».

Y añadió: «Su brazo estaba en una posición natural para disputar el balón. Es cierto que le tocó la mano, pero estas manos no son merecedoras de castigo».