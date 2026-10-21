Medhat El-Hofy, experto en arbitraje, aseguró que el gol del Al-Ahly en la portería del Al-Qanah fue válido, señalando que el árbitro asistente cometió un error en la gestión de la jugada, al no dirigirse hacia el centro del campo tras levantar la bandera, lo que habría confirmado la concesión del gol.

El-Hofy afirmó, en declaraciones al programa «El Defender», presentado por el periodista doctor Ahmed El-Bakry a través del canal Al-Shams Al-Zarqaa, que el juez de línea debería haber indicado la validez del gol y moverse rápidamente hacia el centro del campo, en una señal clara de la concesión del balón, subrayando que el no haberlo hecho contribuyó al estado de confusión que acompañó a la jugada.

El experto en arbitraje añadió que los árbitros están sometidos a grandes presiones ante los resultados negativos que vienen cosechando el Al-Ahly y el Zamalek, algo que podría reflejarse en sus decisiones dentro del terreno de juego y provocar confusión en algunas situaciones arbitrales.

Medhat El-Hofy insistió en que el gol fue válido desde el punto de vista arbitral, asegurando que debería haber habido una confirmación clara por parte del árbitro de videoarbitraje «VAR» y del árbitro principal para zanjar la situación y evitar la polémica que se generó en torno a la jugada.

Cabe recordar que el partido terminó con un empate por 3-3.