Un experto arbitral revela a Kooora: ¿mereció el Real Madrid un penalti contra el Vallecano?

El experto arbitral Bruno Paixão reveló su opinión sobre el penalti que se pitó a favor del Real Madrid ante el Rayo Vallecano durante el partido entre ambos equipos en LaLiga española.

El Real Madrid regresó a la senda de las victorias con un amplio triunfo por 4-1 en el partido disputado ayer sábado por la noche en el estadio "Santiago Bernabéu", correspondiente a la quinta jornada de LaLiga.

En el minuto 13, Álvaro Carreras, lateral del Real Madrid, arrancó desde la banda izquierda y penetró en el área, antes de la intervención de Florian Lejeune, defensa del equipo visitante.

El árbitro español Víctor García Verdura señaló penalti a favor del equipo blanco, que Kylian Mbappé transformó en el gol de la ventaja.

Los jugadores del Rayo Vallecano protestaron la decisión del árbitro y le pidieron que consultara con su compañero en la sala del VAR, al considerar que el defensa no había pisado el pie de Carreras de una manera que ameritara señalar penalti.

Sin embargo, el exárbitro portugués Bruno Paixão afirmó en declaraciones exclusivas a Kooora que "la decisión del árbitro es correcta".

Y explicó: "Carreras jugó el balón primero, mientras que el defensa cometió una falta clara contra él. Por eso la decisión del árbitro fue acertada".

Está previsto que el Comité Técnico de Árbitros español dé a conocer su opinión sobre esta jugada polémica tras el final de los partidos de la quinta jornada de LaLiga, a través de su programa semanal "Tiempo de Revisión".

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¿Quién es Bruno Paixão?

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Bruno Paixão, nacido en 1974, es uno de los árbitros portugueses retirados más destacados, ya que dirigió a lo largo de su trayectoria partidos en varias competiciones relevantes, entre ellas la liga portuguesa, además de distintas competiciones europeas.

La trayectoria de Paixão en el arbitraje comenzó en 1990 y se extendió hasta 2018, y disputó su primer partido en la Primera División portuguesa en 1997, antes de imponer su nombre en el ámbito local y continental.

El árbitro portugués obtuvo la insignia internacional entre los años 2004 y 2012, y también estuvo clasificado entre los árbitros de la primera categoría de la UEFA durante la temporada 2012-2013, participando a lo largo de su carrera en la dirección de partidos en diferentes competiciones locales e internacionales.

Fuera de los terrenos de juego, Paixão trabajó como ingeniero en el ámbito de la producción industrial, y combinó su carrera profesional con su larga labor en el arbitraje.

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