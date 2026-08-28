La polémica en torno al fichaje del brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, y el Al Hilal se encendió después de que la cuenta del programa "Fi Al Marma" del canal "Al Arabiya" cometiera un error al traducir las declaraciones del periodista británico Ben Jacobs, quien intervino rápidamente para aclarar que lo publicado no reflejaba lo que realmente había dicho.

Jacobs había aparecido en el programa "Fi Al Marma" para hablar sobre las negociaciones del Al Hilal con el Arsenal por el fichaje de Martinelli, antes de que la página del programa publicara en la plataforma "X" un resumen de sus declaraciones en el que se afirmaba que el Galatasaray había presentado una oferta de 20 millones de euros para hacerse con el jugador, mientras que la oferta del Al Hilal alcanzaba los 66 millones de euros para el club inglés, además de 20 millones de euros anuales para Martinelli.

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Pero el periodista británico no tardó en objetar lo publicado, ya que compartió de nuevo el tuit aclarando que la traducción había desvirtuado el significado de sus declaraciones, y que la diferencia entre lo que había dicho realmente y lo que apareció en la publicación era enorme.

Jacobs recalcó que en sus declaraciones no había señalado que el Galatasaray hubiera cometido un error en sus negociaciones, sino que estaba explicando que la operación sería buena para el Arsenal desde el punto de vista económico, ya que el Al Hilal había presentado una oferta unos 20 millones de euros mayor que la oferta turca, aclarando que la comparación era entre los 45 millones de euros del Galatasaray y los 66 millones de euros del Al Hilal.

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También aclaró que el punto relativo a Martinelli era completamente distinto, ya que señaló que el jugador no estaba abierto a fichar por el Galatasaray, y no que el club turco hubiera errado en la gestión de la operación, lo que le llevó a rechazar la redacción que apareció en la cuenta del programa.

Jacobs escribió en su cuenta: "Esto no es en absoluto lo que dije. Parece que algo se ha perdido en la traducción aquí", antes de añadir que la traducción al árabe quizá había transmitido mal el significado, aunque subrayó que el resumen publicado no se acerca a lo que dijo en la versión original en inglés.

El episodio llega en un momento en el que el fichaje de Martinelli despierta gran interés, con el Al Hilal cerca de cerrar el traspaso del extremo brasileño, lo que añade un nuevo capítulo con la crisis de la traducción a unas negociaciones que acaparan la atención de la afición del fútbol saudí e inglés.

De esta forma, el asunto del fichaje de Martinelli pasó de ser una simple negociación entre el Al Hilal y el Arsenal a convertirse también en una polémica mediática, después de que uno de los periodistas más destacados especializados en el mercado de fichajes se viera obligado a corregir él mismo sus declaraciones y a insistir en que la diferencia entre lo que dijo y lo que se publicó fue consecuencia de la traducción y no del contenido de sus palabras originales.