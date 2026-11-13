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El veterano Ali Maâloul, lateral izquierdo de la selección de Túnez, cometió un error durante el enfrentamiento de Túnez ante Libia en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Maâloul agarró a uno de los jugadores de Libia durante un contraataque de Túnez y lo derribó, lo que llevó al árbitro del encuentro a señalar un penalti contra Túnez que acabó en el primer gol del partido.

La primera parte del partido entre Túnez y Libia terminó con ventaja de este último por un gol a cero.

La selección de Túnez busca lograr su primera victoria en la fase de clasificación, mientras que la selección libia espera sumar los tres puntos y mejorar su situación en la tabla de clasificación del grupo.

La selección tunecina había sumado dos puntos de los empates ante Botsuana y Uganda en las dos primeras jornadas.

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El enfrentamiento entre Túnez y Libia en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 adquiere una gran importancia, en vista del titubeante comienzo de ambas selecciones en el Grupo 8, que incluye también a las selecciones de Uganda y Botsuana, lo que convierte los dos enfrentamientos directos entre los vecinos en decisivos a la hora de determinar qué selección está más cerca de reservar su billete de clasificación.

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La selección tunecina afronta la fase de clasificación bajo la dirección de su entrenador Moïne Chaâbani, que asumió la responsabilidad técnica en el verano de 2026, después de haber conducido al Espérance de Túnez a conquistar el título de la Liga de Campeones de África dos veces consecutivas, en 2018 y 2019.

Chaâbani espera devolver la estabilidad a Túnez, aprovechando un grupo que cuenta con elementos de gran experiencia internacional, encabezados por Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Ali Maâloul y Montassar Talbi.

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La selección tunecina había comenzado su andadura con un empate ante Uganda por 1-1, antes de desperdiciar su ventaja ante Botsuana y empatar por 2-2, pese a que Hazem Mastouri marcó los dos goles de Túnez en aquel enfrentamiento.

La selección recibió un golpe con la ausencia de Mastouri en los dos enfrentamientos ante Libia a causa de la lesión, lo que obligó al cuerpo técnico a convocar a Mohamed Sadok Guidida para suplirlo.

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Por su parte, la selección libia padece dificultades para conseguir victorias, después de iniciar su andadura con un empate ante Botsuana por 2-2 y luego perder ante Uganda por un gol a cero, para conformarse con sumar un solo punto en las dos primeras jornadas.

La selección libia está dirigida por el entrenador Youssef Dabo, que busca aprovechar los dos enfrentamientos ante Túnez para mejorar la situación de su equipo en la carrera por la clasificación.

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La dificultad de la competición en el Grupo 8 aumenta debido a la clasificación automática de Uganda para la fase final al ser uno de los países anfitriones del torneo, junto a Kenia y Tanzania, lo que significa que el billete de clasificación restante del grupo será para la selección que ocupe la mejor posición entre Túnez, Libia y Botsuana.

Está previsto que el enfrentamiento entre Túnez y Libia se repita el próximo 17 de noviembre, cuando la selección libia reciba el partido de vuelta en la capital, Trípoli, lo que otorga al resultado del enfrentamiento actual una importancia doble en las cuentas de ambas selecciones.