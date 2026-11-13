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Hussein Hamdy
Traducido por

Un error de Ali Maaloul complica a Túnez ante Libia

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El veterano Ali Maâloul, lateral izquierdo de la selección de Túnez, cometió un error durante el enfrentamiento de Túnez ante Libia en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Maâloul agarró a uno de los jugadores de Libia durante un contraataque de Túnez y lo derribó, lo que llevó al árbitro del encuentro a señalar un penalti contra Túnez que acabó en el primer gol del partido.

La primera parte del partido entre Túnez y Libia terminó con ventaja de este último por un gol a cero.

La selección de Túnez busca lograr su primera victoria en la fase de clasificación, mientras que la selección libia espera sumar los tres puntos y mejorar su situación en la tabla de clasificación del grupo.

La selección tunecina había sumado dos puntos de los empates ante Botsuana y Uganda en las dos primeras jornadas.

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El enfrentamiento entre Túnez y Libia en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 adquiere una gran importancia, en vista del titubeante comienzo de ambas selecciones en el Grupo 8, que incluye también a las selecciones de Uganda y Botsuana, lo que convierte los dos enfrentamientos directos entre los vecinos en decisivos a la hora de determinar qué selección está más cerca de reservar su billete de clasificación.

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17 nov 2026

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La selección tunecina afronta la fase de clasificación bajo la dirección de su entrenador Moïne Chaâbani, que asumió la responsabilidad técnica en el verano de 2026, después de haber conducido al Espérance de Túnez a conquistar el título de la Liga de Campeones de África dos veces consecutivas, en 2018 y 2019.

Chaâbani espera devolver la estabilidad a Túnez, aprovechando un grupo que cuenta con elementos de gran experiencia internacional, encabezados por Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Ali Maâloul y Montassar Talbi.

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La selección tunecina había comenzado su andadura con un empate ante Uganda por 1-1, antes de desperdiciar su ventaja ante Botsuana y empatar por 2-2, pese a que Hazem Mastouri marcó los dos goles de Túnez en aquel enfrentamiento.

La selección recibió un golpe con la ausencia de Mastouri en los dos enfrentamientos ante Libia a causa de la lesión, lo que obligó al cuerpo técnico a convocar a Mohamed Sadok Guidida para suplirlo.

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Por su parte, la selección libia padece dificultades para conseguir victorias, después de iniciar su andadura con un empate ante Botsuana por 2-2 y luego perder ante Uganda por un gol a cero, para conformarse con sumar un solo punto en las dos primeras jornadas.

La selección libia está dirigida por el entrenador Youssef Dabo, que busca aprovechar los dos enfrentamientos ante Túnez para mejorar la situación de su equipo en la carrera por la clasificación.

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La dificultad de la competición en el Grupo 8 aumenta debido a la clasificación automática de Uganda para la fase final al ser uno de los países anfitriones del torneo, junto a Kenia y Tanzania, lo que significa que el billete de clasificación restante del grupo será para la selección que ocupe la mejor posición entre Túnez, Libia y Botsuana.

Está previsto que el enfrentamiento entre Túnez y Libia se repita el próximo 17 de noviembre, cuando la selección libia reciba el partido de vuelta en la capital, Trípoli, lo que otorga al resultado del enfrentamiento actual una importancia doble en las cuentas de ambas selecciones.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

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