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Mohamed Salah firmó una actuación destacada en la victoria del Trabzonspor por 2-1 ante el CSKA Sofía, el pasado jueves, en la Europa League. Marcó un gol y dio otro, y contribuyó así directamente a que su equipo remontara y convirtiera la desventaja en un valioso triunfo a domicilio.

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La web oficial del Balón de Oro celebró el nivel de Salah y comentó: «Esta actuación refleja que el delantero egipcio ha recuperado parte de su nivel habitual, tras un periodo en el que su rendimiento había bajado. Salah, nominado seis veces al Balón de Oro y cuarto en la edición de 2025, parece en camino de recuperar su eficacia ofensiva».

La web prosiguió: «El Trabzonspor se apoyó en su estrella egipcia para lograr una victoria importante ante el CSKA Sofía en la Europa League, después de que el conjunto turco se viera por detrás en el marcador, antes de conseguir remontar en la segunda parte. Salah fue el gran protagonista de ese giro: marcó el gol del empate en el minuto 69 y después dio una asistencia en el tiempo añadido, de modo que participó en los dos goles de su equipo y decidió el duelo por 2-1».

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Y añadió: «En la Europa League, el Trabzonspor confió en su estrella para lograr una victoria decisiva ante el CSKA Sofía. Tras ir por detrás en el partido, el conjunto turco encontró las soluciones para darle la vuelta al marcador gracias a la brillante actuación de Mohamed Salah. El egipcio empató en el minuto 69 y después fabricó un gol en el tiempo añadido. Su participación en ambos tantos fue decisiva para el triunfo por 2-1. Esta actuación confirma la enorme importancia de Salah para el ataque del Trabzonspor».

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La web «Ballon d'Or» consideró que la etapa en Trabzon supone «un nuevo comienzo para Salah tras varias temporadas magníficas en el Liverpool, donde se consolidó como uno de los mejores delanteros del fútbol europeo».

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Y continuó: «Salah atravesó un periodo difícil, en el que su eficacia ofensiva y su irregularidad suscitaron muchas dudas, lo que supuso una desviación de los estándares a los que estaba acostumbrada su afición. Por eso, su traspaso a un nuevo club abrió un nuevo capítulo en su carrera. Al fichar por el Trabzonspor, el Faraón eligió afrontar un nuevo reto y recuperar un papel central en un ambicioso proyecto deportivo».

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Y añadió, bajo el subtítulo «El Faraón recupera su trono»: «La victoria ante el CSKA Sofía encarna el regreso por todo lo alto de Mohamed Salah. Ahora más decisivo, influyente y atrevido, la estrella egipcia parece estar recuperando la confianza en sí misma que siempre fue su fuente de fuerza. Tras hacer historia con el Liverpool y en el fútbol egipcio, el Faraón escribe ahora un nuevo capítulo de su carrera en Turquía. Una cosa es segura: está decidido a seguir acaparando titulares».

17 participaciones de gol en 18 partidos: una huella asombrosa

Según el portal 61saat, medio turco, el capitán de la selección de Egipto, de 34 años, que firmó un contrato de dos años con el Trabzonspor el pasado 6 de agosto, ha marcado 12 goles y repartido 5 asistencias en 18 partidos oficiales con el club turco.

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Salah ha marcado 9 goles y dado 3 asistencias en 12 partidos de la Superliga turca, mientras que en la Conference League suma 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos.

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