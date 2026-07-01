Un duro golpe: la estrella de Senegal se perderá el partido contra Bélgica

A pocas horas de medirse a Bélgica en la ronda de 32 del Mundial 2026, la selección de Senegal ha sufrido un duro revés.

Babi Thiaw, seleccionador de Senegal, compareció en rueda de prensa previa al duelo de la ronda de 32 contra Bélgica en el Mundial 2026.

El técnico de los Leones de la Teranga habló sobre el portero Édouard Mendy, lesionado en la rodilla izquierda.

Confirmó que el portero se perderá el encuentro.

Thiaw declaró: «Édouard Mendy no estará con nosotros. Aunque no esté listo para jugar, formará parte del equipo. Esperamos ganar para que pueda unirse a nosotros en el resto del torneo. Mori (Diao) hizo un partido excelente contra Irak y mantuvo la portería a cero».

Y añadió: «Esperamos que hoy miércoles se repita lo mismo».

Mendy, guardameta del Al-Ahli saudí, se lastimó en el amistoso contra Noruega y fue reemplazado por Diao en el minuto 63.