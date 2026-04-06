Un doble peligro acecha a Camavinga tras su error catastrófico ante el Mallorca

Parece que el futuro de uno de los centrocampistas más destacados del Real Madrid pende de un hilo, ya que su salida al final de la presente temporada parece cada vez más probable que su permanencia, dada la dificultad que tiene para hacerse con un puesto de titular bajo las órdenes del entrenador Álvaro Arbeloa.

Eduardo Camavinga no ha logrado hasta ahora imponerse como pieza clave en la alineación del Real Madrid, a pesar de la oportunidad que se le brindó en el partido contra el Mallorca.

El jugador francés participó en la primera parte con notable eficacia en la recuperación del balón, pero cometió un claro error defensivo al descuidar la marca sobre Morlanes, lo que contribuyó directamente al gol del equipo local.

En ese momento, el propio Arbeloa señaló este error tras el partido, en unas declaraciones que aumentaron la presión sobre el jugador de 23 años.

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Este partido refleja la realidad general del jugador en el Real Madrid, donde no ha logrado el avance cualitativo que se esperaba de él, especialmente tras la marcha de Toni Kroos y Luka Modrić, mientras que el club ya no lo considera un jugador indispensable, lo que abre la puerta a su posible salida.

Según el diario español «Marca», Camavinga se inclina por escuchar las ofertas que le lleguen de la Premier League, que se perfila como su destino más probable en estos momentos.

En cuanto al Real Madrid, su salida no sería una prioridad absoluta, y la decisión dependerá en gran medida de la voluntad del propio jugador y de la dirección del club.

Por otra parte, fuentes cercanas al París Saint-Germain han desmentido cualquier intención de ficharlo en estos momentos, ya que el club parisino cuenta con un centro del campo potente y variado a las órdenes de Luis Enrique, que incluye a estrellas como Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, además de los jóvenes talentos Zaire Emery y Désiré Doué.

Ante estos acontecimientos, se teme que el papel de suplente del jugador en el Real Madrid afecte a su puesto en la selección francesa.

Didier Deschamps se limitó a darle solo 26 minutos en los dos últimos amistosos disputados en Estados Unidos, y no lo alineó como titular en ninguno de ellos.

Aunque no hay un peligro inmediato para su participación en el Mundial de 2026, el jugador debe recuperar su nivel y su papel de titular en el Real Madrid para evitar sorpresas desagradables en el futuro.