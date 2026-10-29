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El consejero delegado del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha pronosticado con seguridad que el extremo Michael Olise ganará el Balón de Oro a lo largo de su carrera. El atacante francés está firmando una temporada brillante en Alemania y suma 12 goles en todas las competiciones esta campaña.

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Olise, candidato al máximo galardón

El director general del Bayern, Dreesen, ha expresado públicamente su confianza en que Olise gane el Balón de Oro en el futuro. El atrevido pronóstico llega tras el brillante inicio de temporada del extremo francés. Desde su llegada al Allianz Arena en 2024, Olise ha rendido a un nivel excepcional. El jugador de 24 años suma 54 goles y 61 asistencias en 119 partidos en todas las competiciones, incluidos 12 goles y siete asistencias esta temporada.

Tras el reciente éxito de Harry Kane en premios individuales, los dirigentes del Bayern ya piensan en su próxima superestrella mundial. Dreesen cree firmemente que Olise tiene todo lo necesario para llegar a lo más alto del fútbol mundial.

El rotundo pronóstico de Dreesen sobre el Balón de Oro

La directiva del Bayern está claramente encantada con el impacto inmediato de su ataque. Dreesen no dudó al hablar del enorme potencial del prolífico delantero de su equipo. En declaraciones difundidas a través de los canales oficiales del club, el director general expresó su firme confianza en el potencial del jugador. Considera que la plantilla actual le ofrece el entorno perfecto para alcanzar la grandeza individual.

«Estoy convencido al 100 % de que Michael ganará el Balón de Oro durante su carrera», explicó Dreesen. «En nuestro club disfruta de un entorno que le permite brillar, con compañeros con los que se entiende muy bien sobre el terreno de juego».

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El entorno perfecto para el éxito individual

Los premios individuales en el fútbol rara vez se consiguen sin un gran equipo alrededor. El Bayern cuenta con una plantilla repleta de talento de primer nivel y un planteamiento táctico que se adapta perfectamente a un extremo explosivo como Olise. La compenetración entre el atacante francés y sus compañeros de ataque se refleja en sus notables cifras goleadoras. Dreesen destacó que esa armonía colectiva es la clave para alcanzar un rendimiento individual de élite.

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«Así es como se puede alcanzar el máximo nivel individual», añadió el dirigente alemán. «Puedes ser el mejor jugador del planeta, pero, si no tienes compañeros que te ayuden, no sirve de nada».

Mantener esta increíble racha de forma

Olise se centrará ahora en mantener su impresionante ritmo goleador a medida que avance la temporada europea. Sostener estas cifras será crucial si quiere entrar de verdad en la lucha por el Balón de Oro en los próximos años. En su partido más reciente, Olise también firmó una brillante actuación en la contundente victoria por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania. Buscará volver a contribuir cuando su equipo se enfrente al Borussia Dortmund este sábado en el Der Klassiker de la Bundesliga.