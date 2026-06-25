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Loai Mohamed

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Un cuarto de hora basta... Neymar iguala el hito histórico de Pelé

Neymar
Brasil

Tras su regreso tras una larga ausencia... La estrella del Santos se une a la lista de leyendas

Neymar regresó a la selección brasileña y contribuyó a la victoria sobre Escocia en la tercera jornada del Mundial 2026.

Sustituyó a Endrick en el minuto 78, su primer encuentro con la “Samba” desde la lesión ante Uruguay en 2021.

Es el cuarto brasileño en jugar cuatro Mundiales, igualando a tres leyendas de la “Seleção”, según Opta.

Con esta participación, el excapitán se une a Djalma Santos, Pelé y Cafu, quienes ya habían jugado cuatro Mundiales con la Canarinha.

Neymar ha jugado en 2014, 2018, 2022 y 2026 y sigue ampliando su palmarés pese a sus lesiones.

Djalma Santos jugó en 1954, 1958, 1962 y 1966; Pelé en 1958, 1962, 1966 y 1970; y Cafu en 1994, 1998, 2002 y 2006.

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