¡Un club francés destituye a su entrenador tras ganar 13-0!

El club francés Valenciennes anunció la destitución de su entrenador, Pierre Blois, pese a la goleada por 13-0 que el equipo logró ante el Hapark, uno de los clubes de la primera división, en la quinta ronda de la Copa de Francia, resultado con el que se metió en el sorteo de la sexta ronda, aunque disputará la siguiente fase del torneo sin su técnico.

El club precisó, en un comunicado oficial, que Blois queda relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo a partir de este lunes, y anunció el nombramiento de Samuel Gouthals como responsable de forma provisional, con la asistencia de Rudy Matier, desde ese mismo día.

La decisión de la destitución llegó pese a la amplia victoria en la Copa, en un momento en el que el Valenciennes busca superar sus modestos resultados en la liga, después de que el gran triunfo sobre el Hapark no se reflejara en el futuro del cuerpo técnico del equipo.

El Valenciennes ocupa el decimoquinto puesto en la tabla de la tercera división francesa, tras disputar 9 partidos en los que ha logrado dos victorias y dos empates frente a 5 derrotas, con 9 goles anotados y 14 recibidos, para alcanzar un total de 8 puntos, en el inicio de una temporada cuyos resultados no han estado a la altura de las expectativas.