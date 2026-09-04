Un club de segunda división de una liga árabe negocia con Sancho

El club Sokoor Al Arab, que compite en la Segunda División de los Emiratos, se prepara para presentar una oferta con el fin de fichar al inglés Jadon Sancho, exextremo del Manchester United, en un intento de incorporar al jugador de 26 años al ambicioso proyecto del club, después de convertirse en agente libre tras su salida del club inglés.

Según el diario británico "Mirror", el Sokoor Al Arab planea contactar con varios jugadores destacados que actualmente no están vinculados a ningún contrato, y Sancho encabeza la lista de nombres objetivo.

El proyecto está dirigido por el exjugador inglés Jonjo Shelvey, mientras que Danny Simpson, campeón de la Premier League con el Leicester City en 2016, ocupa el puesto de jugador y entrenador, junto a Ravel Morrison, que ha sido nombrado capitán del equipo.

Sancho abandonó el Manchester United tras finalizar su contrato el pasado mes de junio, y el Aston Villa tampoco activó la opción de conservarlo al término de su etapa de cesión la temporada pasada, por lo que el extremo inglés quedó disponible para un traspaso sin coste.

Sancho se había unido al Manchester United procedente del Borussia Dortmund en 2021 por 85 millones de euros, pero encontró dificultades para asentarse en el equipo, antes de regresar al Dortmund a préstamo en enero de 2024 y disputar con él la final de la Liga de Campeones.

El jugador se trasladó después al Chelsea, con el que se coronó campeón de la Europa League, antes de que se estancaran las negociaciones de su traspaso definitivo al club londinense, para incorporarse a préstamo al Aston Villa, donde marcó un gol y dio 3 asistencias en 39 partidos.

Pese a que Sancho estuvo vinculado en el último periodo a un traspaso a varios clubes, entre ellos Fiorentina, Roma y Palmeiras, ninguna de esas negociaciones llegó a un acuerdo definitivo.

El Sokoor Al Arab espera aprovechar la situación actual de Sancho y convencerlo de vivir una nueva experiencia en Dubái, en una operación que podría brindar al extremo inglés la oportunidad de relanzar su carrera tras unos años marcados por continuos altibajos.