Un club de la Eredivisie deja de usar X (antes Twitter) con efecto inmediato

El Willem II deja X. El club de Tilburg cree que esta plataforma ya no encaja con su presente ni su futuro.

«La forma en que la gente usa los medios cambia constantemente», explica el club. «Los aficionados esperan más experiencias, historias e interacción, así que revisamos periódicamente nuestros canales y su uso».

«Tras una cuidadosa reflexión, hemos decidido dejar de estar activos en X. Observamos que, en los últimos años, las posibilidades que ofrece la plataforma para acercar realmente a los aficionados al club se han visto limitadas».

«Aunque nuestro contenido busca generar experiencia, conexión y compromiso, otros canales nos brindan más espacio para contar historias, motivar a los aficionados y hacerlos parte del rojo, blanco y azul».

Por ello, concentraremos nuestros esfuerzos en los canales que mejor se alinean con nuestra visión y con los hábitos actuales de consumo de medios de los aficionados. Seguiremos informando, inspirando e involucrando a nuestra afición, pero de otra manera, acorde con los tiempos y con el futuro del Willem II».

Para las últimas novedades, el club remite a los aficionados a su canal de WhatsApp. No es la primera vez que un club abandona X.

FC Dordrecht dejó la red por su deriva en tono y valores, mientras Excelsior hizo lo mismo en solidaridad con el aficionado Piebe-Guido van den Berg, cuya cuenta fue eliminada repetidamente.