¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Un capitán sin brazalete: Vinícius protege a Camavinga de la guillotina del Real Madrid

Vinicius Junior
E. Camavinga
Real Madrid
Primera División
Brasil
Francia
España

Un gesto conmovedor

El extremo brasileño Vinicius Junior mostró una actitud de apoyo hacia su compañero Camavinga, después de que el centrocampista francés recibiera fuertes críticas por su nivel durante la pretemporada, reafirmando así su nuevo papel de liderazgo dentro del Real Madrid.

Según el diario español "As", tras la renovación de su contrato, el brasileño se ha convertido en uno de los jugadores más experimentados del equipo, además de en uno de sus líderes.

El extremo asume ahora una mayor responsabilidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario, ya que el aumento de su salario no debe reflejarse únicamente sobre el terreno de juego, sino también fuera de él, ejerciendo su papel como uno de los líderes del grupo y contribuyendo a reforzar la cohesión del equipo.

Camavinga es uno de los jugadores más criticados durante la preparación del Real Madrid para la nueva temporada, ya que el francés no ofreció buenos niveles, algo que una parte de la afición del Real Madrid expresó a través de las redes sociales, donde algunos incluso reclamaron su salida del equipo.

Además, el club no se opondría a encontrarle una solución, pero el jugador se niega a marcharse y quiere demostrar su capacidad de ser un elemento importante para Mourinho.

Amistosos
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Y aquí es donde entra el papel de Vinicius, ya que Camavinga volvió ayer a ser uno de los jugadores más criticados por la afición durante el partido de preparación ante el Ferencváros, tras cometer varios errores en la salida del balón desde atrás.

Las dudas sobre su nivel provocaron peticiones de muchos aficionados para fichar a un nuevo centrocampista.

Nada más finalizar el partido, Vinicius publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a Camavinga, acompañándola de un emoji de "general".

Con este gesto, el brasileño quiso mostrar públicamente su apoyo al centrocampista francés y respaldarlo en este difícil momento.

El tercer capitán del equipo sabe mejor que nadie lo duras que pueden llegar a ser las críticas que puede recibir un jugador, por lo que quiso ponerse al lado de su compañero.

Vinicius Junior quiere que todos sus compañeros se sientan importantes dentro del equipo, mostrándose a su lado en los momentos difíciles.

El delantero brasileño ya ejerce su labor como uno de los líderes de la plantilla, pues Vinicius, con su nueva personalidad, se siente un verdadero capitán.  

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google