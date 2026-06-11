Un breve mensaje que da pistas sobre el nuevo destino de Stegen

Un breve mensaje apunta al futuro del alemán Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona que la temporada pasada jugó cedido en el Girona.

Su contrato con el Barça vence en 2028, pero todo indica que se irá.

Según Mundo Deportivo, el portero y su esposa, Ona Silaris, visitaron recientemente San Sebastián, lo que avivó los rumores sobre un posible fichaje por la Real Sociedad.

Al no ser convocado para el Mundial 2026, el guardameta aprovechó para descansar antes del nacimiento de su hijo.

El viaje, del que Silaris dejó constancia en redes con un «Feliz en San Sebastián», avivó los rumores sobre un posible fichaje por la Real Sociedad.

El portero vive un momento decisivo y este verano podría cambiar de aires.

Su perfil encaja en los planes de la Real Sociedad, que busca un portero alemán ante la posible salida de Alex Remiro y estudia a Ter Stegen junto a otros dos candidatos.

Además, el fichaje podría facilitarse por un detalle detrás de escena: Ter Stegen y Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real, están representados por la misma agencia.

Esta coincidencia facilita la comunicación si las negociaciones se aceleran en las próximas semanas.