Un árbitro europeo dirigirá el crucial partido entre Arabia Saudí y Cabo Verde

La FIFA ha designado al árbitro francés François Litxier para el partido de la tercera jornada del Mundial 2026 entre Arabia Saudí y Cabo Verde.

Litxier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mougnier (primer asistente) y Mehdi Rahmouni (segundo asistente). El sudafricano Abongil Tom será el cuarto árbitro, con Zakheli Siwela como asistente suplente.

El encuentro se jugará la madrugada del sábado 27 de junio en Houston y será decisivo para ambos equipos en el Grupo 8.

La selección saudí, última con un punto tras perder 4-0 ante España, necesita ganar para mantener opciones.

España lidera el grupo con 4 puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde suman 2 cada una, por lo que la última jornada deja abiertas todas las opciones de clasificación.

Egipto necesita ganar para soñar con la eliminatoria, mientras que Cabo Verde aspira a un resultado favorable en su debut mundialista.

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