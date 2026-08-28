El brasileño Gabriel Martinelli, estrella del Arsenal, está cerca de fichar por el Al-Hilal durante el mercado de fichajes estival en curso.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Gabriel Martinelli ha dado luz verde a su traspaso al Al-Hilal, mientras que actualmente se están revisando los contratos".



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El experto en fichajes añadió: "El Al-Hilal y el Arsenal están dando los últimos toques a una operación que supera los 65 millones de euros, y todo se encamina ahora hacia las fases finales de las negociaciones".

Romano concluyó: "Pronto se fijará la fecha del reconocimiento médico de Martinelli con el Al-Hilal".

Martinelli disputó 53 partidos con la camiseta del Arsenal durante la temporada pasada, en los que logró marcar 11 goles en las distintas competiciones y dar 7 asistencias.



