El Pau Cubarsí (19 años), defensa del Barcelona, se coronó con el premio Golden Boy 2026, que se otorga al mejor jugador joven del mundo menor de 21 años.

Este galardón, creado por Massimo Franchi, es un homenaje a los talentos emergentes más destacados del mundo del fútbol y lo concede desde 2003 el diario italiano Tuttosport, convirtiéndose en uno de los premios de referencia más relevantes para evaluar a los jóvenes talentos.

La competición se limita a los jugadores menores de 21 años que militan en las ligas europeas.

El internacional español superó por amplio margen al resto de los 24 candidatos seleccionados a partir de la lista «benchmark», que mide lo que aportan los jugadores según sus niveles y rendimiento, además de 5 invitaciones que posee el comité organizador para añadir a algunos talentos que destacan en el último momento.

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La decisión final llegó tras la votación de 30 periodistas de distintos puntos de Europa, en la que Cubarsí arrasó en la competición.

Después de que hace unas semanas Cubarsí se quedara a solo dos puntos de hacerse con el Trofeo Kopa, que fue a parar a Lamine Yamal por tercer año consecutivo, esta vez la votación no dejó ningún margen de duda sobre el merecimiento del defensa, campeón del mundo, para ganar el premio.

Así se disipó la amargura de haberse quedado sin galardón en la gala del Balón de Oro, mientras que el Barcelona confirma su dominio sobre el premio, después de que la lista de ganadores anteriores incluyera a 5 jugadores salidos de la academia de La Masia: Lionel Messi, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y, ahora, Cubarsí.

Cesc Fàbregas también había ganado el premio, pero cuando era jugador del Arsenal.

El jugador del club catalán se convirtió en el segundo defensa de la historia en hacerse con este premio, tras el neerlandés Matthijs de Ligt, que lo ganó en 2018.

Todos los demás ganadores fueron centrocampistas o delanteros, y la lista incluyó nombres destacados del fútbol mundial, como Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, João Félix y Erling Haaland, mientras que el nombre de Cristiano Ronaldo no figuró entre los galardonados.

Cubarsí sucede en el palmarés de ganadores al francés Désiré Doué, que se hizo con la edición de 2025, y a Lamine Yamal, ganador de la edición de 2024.

La lista de 23 ganadores del premio incluyó a 6 jugadores españoles, teniendo en cuenta que solo se puede ganar una vez por jugador, a diferencia del Trofeo Kopa que concede la revista France Football.

Cesc Fàbregas fue el primer español en coronarse con él en 2006, cuando era jugador del Arsenal, antes de que le siguiera Isco durante su etapa en el Málaga, luego Pedri, Gavi y Lamine Yamal, y finalmente Cubarsí, confirmando los jugadores españoles su dominio sobre el premio.