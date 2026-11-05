Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, anunció su retirada del fútbol a nivel internacional en una sorpresa rotunda, después de haber confirmado anteriormente su deseo de continuar, para unirse así a su eterno rival Lionel Messi, que había anunciado su retirada hace cerca de un mes.

Ronaldo bajó el telón de su trayectoria internacional, tras 23 años desde su primera aparición con la camiseta, en un paso que reveló con un emotivo mensaje de despedida publicado a través de sus cuentas en las redes sociales la mañana de este jueves.

El capitán de Portugal no esperó al anuncio de la lista del entrenador Jorge Jesus, prevista para mañana viernes, de cara al parón internacional de noviembre, para dar a conocer su decisión.

La estrella del Al-Nassr saudí eligió despedirse de la selección con un mensaje grabado que se extendió durante cerca de 5 minutos, en el que apareció dirigiéndose a la afición portuguesa.

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Ronaldo puso fin a su andadura internacional tras disputar 234 partidos, en los que marcó 146 goles, y conquistar tres títulos con la selección de su país, entre ellos la Eurocopa "Euro 2016", además de dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA.

Rebeldía, sanción y retirada

Ronaldo puso punto final a su trayectoria con la camiseta de la selección de su país tras una crisis que acaparó la atención de los ámbitos deportivos durante el pasado parón internacional y que suscitó interrogantes sobre su relación con su entrenador Jorge Jesus.

La tensión se apoderó de la selección de Portugal después de que Ronaldo abandonara la concentración del equipo en Dinamarca sin permiso.

Ronaldo ya había cumplido la sanción de suspensión de 30 días, y además abonó una multa económica de 255 euros, tras abandonar la concentración de la selección.

La estrella portuguesa ya había mostrado su disposición a aceptar cualquier sanción derivada de su comportamiento, lo que efectivamente ocurrió, pero la crisis no se detuvo en el aspecto disciplinario, pues la relación entre él y Jesus no logró superar el desencuentro que surgió entre ambos.

Ronaldo se sintió traicionado por las declaraciones explicativas que realizó el entrenador portugués, al considerar que no respetaban el acuerdo explícito al que habían llegado ambas partes durante una reunión anterior, lo que le llevó a aclarar su postura en un mensaje de tono contundente.

El estado de tensión entre ambas partes se mantuvo, en medio de las dudas sobre la presencia de Ronaldo en la próxima lista de Portugal, que se prepara para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17 del mismo mes, en las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Y pese a que el nombre de Ronaldo figuraba en la lista preliminar de la selección de cara a ambos partidos, la decisión de retirarse puso punto final a las especulaciones sobre su regreso, de modo que el dueño del dorsal número 7 se ausentará de la selección de su país en lo que resta de su carrera futbolística.

La Federación Portuguesa de Fútbol, representada por su presidente Pedro Proença, había intentado intervenir para contener la crisis y hacer regresar a Ronaldo a las filas de la selección, pero los esfuerzos de mediación no lograron devolver las cosas a la normalidad.

A continuación, el texto íntegro del mensaje de despedida de Ronaldo:

"Al pueblo portugués: ha llegado el día en que devuelvo el dorsal número 7 a nuestra selección de todos. Nunca sentí que fuera solo mío, pero durante 23 años tuve el honor y la responsabilidad de llevarlo, defenderlo y acompañarlo conmigo a los estadios de todo el mundo.

Hoy ha llegado el momento de entregar el testigo al futuro. No ha sido una decisión fácil, pues hay decisiones que no toma solo la razón, sino en las que participa también el corazón.

Pongo fin a un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y recuerdo todo lo que viví con la selección, no veo solo partidos, goles, récords y copas, sino que veo a personas. Veo a emigrantes que sentían que Portugal estaba más cerca de ellos durante 90 minutos, y veo a millones de portugueses a los que no conocí personalmente, pero que fueron parte de mi vida. Al final, el fútbol es mucho más que un simple juego: son las personas.

A lo largo de mi trayectoria con la selección, busqué superar mis límites. Quería ganar, ser el mejor y hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo, aspiré a más, creí en nuestra capacidad de llegar lo más lejos posible, y di todo lo que tengo por esta camiseta.

Vivimos tardes y noches perfectas, y conseguimos victorias que nunca olvidaré, y también sufrimos derrotas cuyo recuerdo todavía hoy me duele. A veces fallé, sufrí y pasé por momentos en los que no pude dar a los portugueses lo que tanto anhelaban, pero nunca me rendí, y lo más importante es que nunca perdí el sentimiento de orgullo por representar a Portugal.

A lo largo de estos años aprendí cosas muy sencillas: los goles pasan, las copas quedan en los museos y los récords acaban siendo batidos por alguien, pero hay algo que el tiempo nunca podrá borrar, y es el lugar que ocupamos en el corazón de la gente. Si alguna vez os hice felices, o hice que abrazarais a alguien después de uno de mis goles, o que olvidarais un momento difícil, o que os sintierais orgullosos de nuestro país, entonces todo lo que hice mereció la pena. Porque ser portugueses significa también eso: sufrir juntos, levantarnos juntos y volver a creer.

Portugal siempre necesitará jóvenes que sueñen, jugadores que no se rindan y nuevas generaciones que crean en la posibilidad de llegar a lugares a los que nadie ha llegado antes. Porque el país que sigue creando a sus nuevos héroes es un país que no deja de creer en sí mismo.

A mis compañeros de selección, quiero dirigirles unas palabras especiales. Gracias por cada carrera, cada abrazo, cada discusión, cada momento de silencio antes de saltar al campo, por cada victoria que celebramos juntos y cada derrota que nos hizo más fuertes. Ha sido un honor para mí ser vuestro capitán, pero no hay capitán que camine solo, y vosotros sois parte de mi historia.

A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, utilleros y a todos los que trabajaron conmigo a lo largo de estos años, gracias. Muchos de vosotros no aparecisteis en las fotos, pero sin vosotros ninguna de esas fotos habría sido posible.

A mi familia, gracias por compartir conmigo este sueño, y por vuestra comprensión ante los periodos de ausencia, los sacrificios y los momentos en los que la selección tuvo que ocupar también un espacio en vuestra vida. Si he llegado hasta aquí, es porque siempre fuimos una sola mano.

Y a los portugueses, y a todos los hijos de Portugal repartidos por el mundo, quiero deciros algo por último. Hay una imagen que llevaré siempre conmigo, y es el momento en que suena el himno nacional. Miro a mi alrededor y veo a mis compañeros, las gradas, los niños, las madres, los padres y los abuelos, y veo a portugueses que recorrieron largas distancias solo por estar allí. Y durante esos minutos, dejamos de ser diferentes: no hay clubes, ni colores, ni clases sociales, ni profesiones, ni opiniones, sino una única pasión: Portugal.

Este sentimiento lo llevaré conmigo toda la vida. Hoy termina mi viaje dentro del campo con la selección nacional. Me marcho con la cabeza bien alta, orgulloso del camino que recorrí y consciente de que di todo lo que tengo por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros, y seguiré sufriendo, alegrándome y celebrando cada victoria de Portugal desde lo más profundo de mi corazón.

Pasé mi vida trabajando para convertirme en el mejor jugador del mundo, pero hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue merecer representar al mejor país del mundo.

Gracias por estos 23 años, y gracias por haber creído en mí y por haberme dado la oportunidad de vivir un sueño que comenzó cuando era solo un niño en la isla de Madeira, corriendo detrás de un balón.

El dorsal número 7 permanecerá, y mi orgullo por haberlo vestido seguirá siendo mío para siempre. Portugal seguirá dentro de mí siempre.

Hasta siempre. Cristiano Ronaldo".