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El Udinese podría presentar una gran novedad para el partido contra el Bolonia, programado para el domingo a las 15:00. Según informa hoy Il Gazzettino, el nuevo entrenador, Paolo Zanetti, que ha sustituido al destituido Kosta Runjaic, se plantea un cambio en la portería. Maduka Okoye, titular en las primeras doce jornadas de liga, podría dejar su puesto a Bartosz Mrozek.

El portero polaco, nacido en 2000, llegó en verano cedido por el Lech Poznan, en una cesión con obligación de compra fijada en 1,5 millones de euros. A lo largo de su carrera, desarrollada principalmente en Polonia, ha ganado dos veces la Ekstraklasa y también ha disputado 4 partidos de Champions, dos de Europa League y 10 de Conference League.

La temporada de Okoye hasta ahora ha sido decepcionante, con muchos errores garrafales, como su salida fallida contra el Torino y el error cometido en casa contra la Roma. En once partidos, el Udinese ha encajado 25 goles, igual que el Monza y la Fiorentina. Solo el Sassuolo, con 29, ha encajado más.