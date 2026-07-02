Tuchel sorprende a la afición inglesa: «Es imposible adaptarse antes del partido contra México»

Inglaterra superó a la República Democrática del Congo y avanzó a octavos del Mundial 2026. Ahora, el técnico Thomas Tuchel ya piensa en el desafío de jugar contra México en el Estadio Azteca, a más de 2200 metros de altitud.

El partido se disputará la madrugada del lunes (hora de Greenwich) y México contará con el respaldo de su afición en un escenario histórico.

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Tuchel, en declaraciones a «RMC», admitió: «Habrá muchos obstáculos. Quizá sea uno de los partidos más bonitos y emocionantes que podáis ver. La altitud será sin duda un gran impedimento, ya que no podemos adaptarnos físicamente. Adaptarse en cuatro días es totalmente imposible».

En 56 años, México solo perdió dos veces en el Azteca: ante Honduras (2013) y Costa Rica (2001), y nunca cayó en sus diez duelos mundialistas allí.

Su altitud (2.240 m s. n. m.) complica la adaptación física de los rivales.