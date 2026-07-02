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Muhammad Sharaf Eldeen

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Tuchel sorprende a la afición inglesa: «Es imposible adaptarse antes del partido contra México»

Mexico vs Inglaterra
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T. Tuchel
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Alemania

El entrenador alemán considera el factor geográfico.

Inglaterra superó a la República Democrática del Congo y avanzó a octavos del Mundial 2026. Ahora, el técnico Thomas Tuchel ya piensa en el desafío de jugar contra México en el Estadio Azteca, a más de 2200 metros de altitud.

El partido se disputará la madrugada del lunes (hora de Greenwich) y México contará con el respaldo de su afición en un escenario histórico.

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Tuchel, en declaraciones a «RMC», admitió: «Habrá muchos obstáculos. Quizá sea uno de los partidos más bonitos y emocionantes que podáis ver. La altitud será sin duda un gran impedimento, ya que no podemos adaptarnos físicamente. Adaptarse en cuatro días es totalmente imposible».

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En 56 años, México solo perdió dos veces en el Azteca: ante Honduras (2013) y Costa Rica (2001), y nunca cayó en sus diez duelos mundialistas allí.

Su altitud (2.240 m s. n. m.) complica la adaptación física de los rivales.

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