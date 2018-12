Tuchel no se meterá en el conflicto entre PSG y Rabiot

El técnico del equipo parisino afirmó en rueda de prensa que respetará la decisión del club y el volante continuará sin jugar.

Primer acto: Veronique Rabiot, madre y representante de Adrien Rabiot, confirmó que su hijo quiere jugar la próxima temporada en Barcelona y, por ende, no renovará contrato con PSG. Segundo acto: la institución francesa, a través de su director deportivo, Antero Henrique, comunicó que el centrocampista no jugará más en el club. Tercer acto: el técnico del conjunto parisino, Thomas Tuchel, informó este viernes que no se meterá en el conflicto entre ambas partes.

Antero Henrique, director deportivo del PSG: "El Barcelona no respeta las normas"

“Respeto la decisión del club”, sostuvo el DT en una rueda de prensa. Y agregó: “Adrien, en mi opinión, ha perdido un poco de confianza en su lugar porque Draxler aprovechó la oportunidad. Ganamos, el equipo hizo buenos partidos y, después de eso, es difícil quitar a Julian”.

Para Tuchel, lo que primero “era una situación deportiva, ahora dejó de ser una situación deportiva”. Por eso, según manifestó, prefiere no intervenir en el asunto…