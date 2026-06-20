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Thomas TuchelGetty Images
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Tuchel, en aprietos antes de enfrentar a Inglaterra y Ghana

Inglaterra vs Ghana
Inglaterra
Ghana
World Cup
M. Rashford
B. Saka
Inglaterra
Ghana
EE. UU.

Desbarató los planes de Tuchel

La selección inglesa afronta con preocupación su partido contra Ghana tras las lesiones de Bukayo Saka y Marcus Rashford, que podrían marginar a ambos jugadores.

Según el diario británico «Daily Mail», Saka, extremo del Arsenal, se perderá al menos el próximo partido por una lesión en el tendón de Aquiles que aún no ha sanado, por lo que el cuerpo técnico le mantiene apartado de los entrenamientos y prepara su regreso con cautela.

Rashford, con una distensión glútea tras jugar ante Croacia, tampoco entrenó y permanece bajo supervisión médica.

Ghana debutó venciendo a Panamá y el encuentro es clave para que Inglaterra afiance el liderato de grupo antes de las eliminatorias.

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