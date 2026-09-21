Tuchel afronta una crisis inesperada en la convocatoria de Inglaterra

Apenas se habían perfilado los rasgos de la lista de Thomas Tuchel para disputar los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, cuando las dudas comenzaron a rodear a la selección inglesa, ante la posible ausencia de varios nombres destacados en el próximo parón internacional.

La selección de Inglaterra, tercera clasificada en el último Mundial tras su emocionante victoria sobre Francia por 6-4 en el partido por el tercer puesto, se prepara para enfrentarse a España, Croacia y la República Checa durante las próximas semanas.

El regreso de Cole Palmer a la lista de los Tres Leones fue una de las noticias positivas más destacadas, tras su ausencia en el Mundial, aunque la estrella del Chelsea podría no participar en el próximo parón internacional.

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Según el sitio francés "Foot Mercato", citando al periódico "The Athletic", se espera que Palmer se retire de la lista de la selección, ante el deseo del cuerpo técnico de aliviarle la carga de partidos y evitar que dispute un gran número de encuentros en un corto periodo de tiempo.

Los interrogantes no se detienen en Palmer, ya que las dudas también rondan sobre la participación del dúo del Manchester United, Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, en los próximos partidos internacionales.

Por lo tanto, Tuchel podría verse obligado a realizar nuevos cambios en su lista antes del inicio del parón internacional, ante la posible ausencia de más de un jugador destacado en los próximos partidos de Inglaterra.

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