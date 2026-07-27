Trump arruina la concentración de un club de la Premier League

El presidente estadounidense Donald Trump provocó graves daños en los campos de un campo de entrenamiento destinado al club inglés Brighton, dejándolos inutilizables y obligando al club a cancelar su concentración de preparación para la nueva temporada.

El Brighton and Hove Albion se vio obligado a cancelar su campo de entrenamiento que estaba previsto celebrar en Francia, después de que sus campos fueran utilizados como zona de aterrizaje para los helicópteros que transportaron a varios líderes mundiales, entre ellos Donald Trump, durante su participación en la cumbre del G7.

Según informó el diario "The Athletic", los campos de fútbol de la localidad francesa de Évian-les-Bains fueron utilizados como pista de aterrizaje para los helicópteros durante la última cumbre del G7. Y aunque los campos cumplieron su cometido para los políticos, el aterrizaje de los helicópteros causó graves daños a la superficie del césped, dejándola inutilizable para el club inglés.

El Brighton planeaba celebrar su concentración de preparación en el complejo "Royal Resort", en una zona cercana a la frontera suiza, durante el período comprendido entre el 23 de julio y el 1 de agosto.

Y a pesar de que la cumbre se celebró a mediados de junio con la participación de figuras destacadas como Trump, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, la superficie del campo no se recuperó a tiempo. El Brighton envió a un equipo de sus empleados para inspeccionar las instalaciones, y mostró su descontento con el estado de los campos.

La cancelación de la concentración conllevó la anulación de un partido amistoso previsto ante el Annecy, uno de los clubes de la Segunda División francesa. Como resultado, el Brighton decidió continuar sus entrenamientos en su propio centro de entrenamiento en la localidad de Lancing, al sur de Inglaterra, donde organizó un partido amistoso a puerta cerrada.

Está previsto que el equipo viaje el domingo a Austria para celebrar una concentración alternativa. El club aseguró que este cambio de planes no afectará a sus preparativos para la nueva temporada.

El Brighton comenzará sus partidos amistosos con un enfrentamiento ante el Estrasburgo francés el 1 de agosto, antes de medirse a los clubes italianos Roma y Bolonia los días 8 y 15 de agosto respectivamente, dentro de su intenso programa de preparación antes del inicio de la temporada.