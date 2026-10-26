Las aspiraciones de Marruecos en la gala del Balón de Oro se reparten entre tres caminos diferentes, ya que Achraf Hakimi aspira a competir por el más alto de los premios individuales, mientras que Yassine Bono busca llevarse el galardón al mejor portero, y Ayoub Bouaddi espera confirmar su lugar entre los talentos jóvenes más destacados del fútbol mundial.

El trío marroquí figura en las listas de nominaciones anunciadas por la revista "France Football" correspondientes a la temporada 2025-2026, en una presencia que refleja la diversidad de los nombres marroquíes entre estrellas de primer nivel, porteros y talentos emergentes.

La nominación de Hakimi se basa en una destacada temporada con la camiseta del París Saint-Germain, después de haber marcado 8 goles y asistido en otros 10, además de contribuir a la conquista de títulos relevantes por parte del equipo, encabezados por la Liga francesa, la Liga de Campeones de Europa y la Copa Mundial de Clubes, lo que le reserva un lugar en la carrera por el Balón de Oro.

En cuanto a Bono, disputa la competición por el premio "Yashin" al mejor portero, respaldado por lo que ofreció con el Al-Hilal saudí en la Roshn Saudi League, además de su participación en el Mundial 2026, donde se vio obligado a lidiar con ataques poderosos y situaciones decisivas ante la portería.

Y en la categoría de mejor jugador joven aparece el nombre de Ayoub Bouaddi, que llamó la atención por su capacidad para desempeñar las labores defensivas y contribuir a la construcción de los ataques.

La presencia de Bouaddi, que no supera los 18 años, otorga a la participación marroquí en los premios una dimensión de futuro, ya que representa a una generación emergente que busca afianzarse entre los talentos que gozan de un amplio seguimiento en el panorama europeo.



