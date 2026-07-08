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Tres jugadores franceses podrían ser sancionados ante Marruecos

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El trío francés deberá tener cuidado

Francia juega mañana jueves ante Marruecos en cuartos del Mundial 2026 y tres de sus jugadores deben evitar tarjetas para no perderse las semifinales.

Según la emisora francesa «Mont Carlo», el seleccionador Didier Deschamps alinearía su once titular, aunque persisten dudas sobre la presencia de Aurélien Tchouaméni, quien ya se perdió el duelo contra Paraguay por molestias en el muslo.

Sin embargo, podrá alinear a Mano Kone, quien rindió bien en octavos ante Paraguay.

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Cuni, amonestado en el 81’, deberá cuidarse, igual que Bradley Barcola y Michael Olesi, también apercibidos.

Oulissé suele mantener la calma, pero Matías Galarza lo provocó en el séptimo minuto de descuento, y el árbitro le mostró la amarilla tras un altercado en el que el paraguayo ni siquiera le tocó, según «Monte Carlo».

Al día siguiente, la Federación Francesa solicitó la anulación de la sanción.

En la rueda de prensa del miércoles, víspera del duelo contra Marruecos, Didier Deschamps confirmó que la amarilla a Oulessi se mantiene. Así, los tres jugadores podrían perderse una eventual semifinal si ven otra ante los marroquíes.

Si Francia avanza a semifinales contra España o Bélgica, el español Ferran Torres sería el único en riesgo de perderse ese encuentro tras su amarilla en el descuento frente a Portugal (1-0).

En Bélgica, todos los jugadores están disponibles tras vencer 4-1 a Estados Unidos.

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