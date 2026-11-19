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El entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, contó el jueves con buena parte de su plantilla en De Toekomst. Sin embargo, el español tuvo que prescindir de Tolu Arokodare, Oscar Gloukh y Abdellah Ouazane en el entrenamiento.

El Ajax explica que los tres regresaron a Ámsterdam poco antes del entrenamiento del jueves y que por eso no participaron. Así pues, no parece haber motivos para temer que se pierdan el partido del domingo contra el ADO Den Haag, aunque Míchel probablemente aclarará su situación el viernes.

Tanto Tolu como Ouazane tuvieron un exitoso parón internacional. El primero trasladó su excelente estado de forma en el Ajax a Nigeria, a la que condujo como suplente, con dos goles, a la victoria ante Tanzania ( 3-1) .

Cuatro días después, Tolu fue recompensado con un puesto en el once inicial de nuevo ante Tanzania, aunque ni siquiera él pudo evitar que el nuevo enfrentamiento de clasificación para la Copa Africana de Naciones terminara en empate (0-0).

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Mientras tanto, Ouazane, que todavía tiene solo diecisiete años, debutó como titular con Marruecos de forma especialmente exitosa. Unos días después de su debut ante Níger ( 5-1 ), marcó el gol que dio a Marruecos una victoria por 0-1 en el «partido a domicilio» contra Níger disputado en Rabat.

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Con ello, Ouazane se convirtió en el goleador más joven de la historia de Marruecos. También contribuyó al histórico quinto puesto de Marruecos en la clasificación mundial de la FIFA.

A diferencia de Tolu y Ouazane, Gloukh no logró dejar del todo su huella con Israel, que terminó último en su grupo de la Liga de Naciones tras empatar contra Kosovo (0-0) y Austria (1-1).

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Los tres jugadores son piezas importantes para Míchel, que espera prolongar el domingo ante el ADO la buena racha previa al parón internacional. El Ajax ganó cinco de sus últimos seis partidos antes del parón.

El ADO parece el rival ideal para que el Ajax gane confianza. El equipo de La Haya ocupa el 17.º puesto, aunque ganó su último encuentro (3-1 al Sparta Rotterdam) y el exentrenador del Ajax Maurice Steijn se prepara para regresar a la banda con el ADO.