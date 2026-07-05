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France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Tres derrotas auguran que los Leones del Magreb arrasarán a los Galos

Francia vs Marruecos
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EE. UU.

Francia se prepara para enfrentar a Marruecos el jueves en cuartos de final del Mundial.

Los «Les Bleus» avanzaron tras ganar 1-0 a Paraguay, mientras que Marruecos venció 3-0 a Canadá.

La firma de estadísticas Opta recuerda que las selecciones africanas han causado la mitad de las derrotas de Francia en este siglo.

Opta explicó: «Las selecciones africanas han causado el 50 % de las derrotas de Francia en los Mundiales del siglo XXI (3 de 6, sin contar penaltis)».

La selección francesa perdió 1-0 ante Senegal en 2002, 1-2 contra Sudáfrica en 2010 y 1-0 frente a Túnez en 2022.

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