La vieja disputa entre Salman Al-Faraj, exjugador del Neom, y el entrenador italiano Roberto Mancini ha vuelto a la palestra, años después de la crisis que enfrentó a ambas partes dentro de la selección de Arabia Saudí, tras la derrota de Italia ante Bélgica por dos goles a cero en el inicio de su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA.

Al-Faraj aprovechó la caída de la selección italiana frente a Bélgica para lanzar un mensaje sarcástico a Mancini a través de su cuenta de Snapchat, en el que escribió: «Vaya, Bélgica le dio un buen repaso a ese que no sabe entrenar y se dedica a dar instrucciones; es decir, que yo tenía razón y vosotros estabais equivocados», en referencia directa al entrenador de Italia, que regresó al mando de la Azzurra tras su marcha de la selección saudí.

Lee también: Georgios Donis: contundente en las declaraciones, «sumiso» en los hechos

El comentario de Al-Faraj llegó después de que Mancini hablara, tras el partido, sobre la superioridad de la selección belga durante la primera mitad, reconociendo que el rival había sido la mejor parte, antes de que Italia mejorara su rendimiento en la segunda mitad sin que el equipo lograra remontar el marcador. Estas declaraciones trajeron a la memoria la disputa que se produjo entre el entrenador y el excapitán del Al-Hilal durante su etapa al frente de la selección saudí.

El inicio de la crisis se remonta a agosto de 2023, cuando Mancini asumió el cargo de seleccionador de Arabia Saudí en sustitución del francés Hervé Renard. Al-Faraj estaba presente en la lista de la selección saudí en la concentración de octubre de ese mismo año, donde participó como suplente ante Nigeria y luego fue titular en el enfrentamiento contra Malí antes de abandonar el terreno de juego afectado por una lesión, antes de que las cosas entre ambas partes evolucionaran rápidamente.

Posteriormente, Mancini decidió excluir a Al-Faraj de la lista de la selección saudí que participó en la Copa de Asia 2023, disputada en Qatar, justificando su decisión con el argumento de que el jugador había decidido no incorporarse a los partidos amistosos, algo que Al-Faraj rechazó de forma tajante, asegurando que había comunicado al entrenador su deseo de representar a la selección y su pasión por participar con el conjunto saudí, y solicitó a la Federación Saudí de Fútbol que investigara las declaraciones del entrenador.

La crisis no se detuvo en las declaraciones mutuas, ya que el caso tomó un cauce oficial: la Comisión de Profesionalismo emitió una resolución por la que se sancionaba a Salman Al-Faraj con una multa de 100.000 riales saudíes, tras quedar probado que había manifestado su falta de voluntad de incorporarse a la selección después de haber sido convocado para la concentración de octubre de 2023, según lo recogido en los fundamentos de la resolución oficial, zanjando así el expediente en el plano administrativo pese a que la polémica en torno a la versión de cada parte se mantuvo.

Transcurridos cerca de 3 años desde el inicio de la crisis, el comentario de Salman Al-Faraj ha devuelto la historia al foco de atención, pero esta vez desde fuera de las filas de la selección, después de que encontrara en la derrota de Italia ante Bélgica una oportunidad para comentar sobre Mancini, haciendo que una de las historias de disputas más destacadas que vivió la etapa del entrenador italiano con la selección saudí vuelva a la palestra una vez más.