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La fecha límite de traspasos de la NFL ha dejado una operación de gran calibre con un marcado componente sentimental.

Tres años después, el quarterback estrella Kirk Cousins regresa a los Minnesota Vikings. A cambio, los Las Vegas Raiders reciben únicamente una elección de tercera ronda.

Cousins ya jugó en los Vikings de 2018 a 2023. Durante ese periodo fue elegido tres veces para el Pro Bowl y, por sus estadísticas, se consolidó como uno de los mejores quarterbacks de la liga. Sin embargo, no logró el gran objetivo con Minnesota.

Solo llegó dos veces a los playoffs con los Vikings, y Minnesota nunca pasó de la ronda divisional durante la etapa de Cousins. Con todo, su índice de pasador de 101,2 a lo largo de su carrera (171 touchdowns y 55 intercepciones) es el mejor entre todos los quarterbacks de los Vikings que jugaron más de una temporada en Minnesota.

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NFL: los Vikings reaccionan al desastroso partido de Carson Wentz

Los Vikings presentan un buen balance de 6-2, pero tienen uno de los ataques más débiles de toda la liga. El quarterback Kyler Murray (64,9 % de pases completados, 5 TD, 3 INT y 1.022 yardas) está de baja por lesión, mientras que Carson Wentz (48,4 % de pases completados, 357 yardas, 3 TD y 1 INT) firmó un partido absolutamente desastroso el lunes por la noche ante los Buffalo Bills: completó solo ocho de 25 pases para 81 yardas y sufrió dos intercepciones.

Los Vikings tienen la mejor defensa de la liga por puntos permitidos, pero en ataque, con 18,3 puntos, ocupan apenas el puesto 27 de la liga. En el juego de pase caen incluso hasta el puesto 31. Cousins llega para poner remedio a esa situación y elevar el nivel del ataque.

Por su pasado en el equipo y su relación, ahora reavivada, con el receptor estrella Justin Jefferson, apenas necesitará tiempo para adaptarse. Por eso, el entrenador Kevin O'Connell habría insistido con especial empeño ante los propietarios en el fichaje de Cousins. Según informa el periodista especializado en la NFL Jordan Schultz, O'Connell dejó «muy claro» que un quarterback experimentado era absolutamente necesario para llegar lejos en los playoffs.

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Según Schultz, antes de fichar a Cousins los Vikings también preguntaron por Justin Herbert, de Los Angeles Chargers; Daniel Jones, de los Indianapolis Colts; y Geno Smith, de los New York Jets, pero recibieron respuestas negativas.

En los Las Vegas Raiders, Fernando Mendoza, primera elección global del draft, debería tomar por fin las riendas. Desde el draft, Cousins siempre fue considerado una solución de transición en los Raiders. A largo plazo, Mendoza está llamado a convertirse por fin en el quarterback franquicia que tanto se espera en Las Vega. Cousins llevó a los Raiders a un balance de 4-5 con 2.340 yardas, 20 touchdowns y 8 intercepciones. Ahora debería llegar el momento de Mendoza.