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La fecha límite de traspasos de la NFL ha dejado un acuerdo de gran repercusión y con una fuerte carga sentimental.

Después de tres años, el quarterback estrella Kirk Cousins regresa a los Minnesota Vikings. A cambio, los Las Vegas Raiders reciben únicamente una elección de tercera ronda del draft.

Cousins ya jugó en los Vikings entre 2018 y 2023. En ese periodo fue elegido tres veces para el Pro Bowl y se consolidó, por sus estadísticas, como uno de los mejores quarterbacks de la liga. Sin embargo, no logró el gran éxito con Minnesota.

Solo alcanzó los playoffs dos veces con los Vikings y, durante la etapa de Cousins, Minnesota nunca pasó de la ronda divisional. No obstante, con un índice de pasador de 101,2 en su carrera (171 touchdowns y 55 intercepciones), es el mejor de todos los quarterbacks de los Vikings que jugaron más de una temporada en Minnesota.

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NFL: los Vikings reaccionan al partido desastroso de Carson Wentz

Los Vikings presentan un buen balance de 6-2, pero tienen una de las ofensivas más débiles de toda la liga. El quarterback Kyler Murray (64,9 % de pases completados, 5 touchdowns, 3 intercepciones y 1.022 yardas) está de baja por lesión. Carson Wentz (48,4 % de pases completados, 357 yardas, 3 touchdowns y 1 intercepción) tuvo un partido desastroso el lunes por la noche contra los Buffalo Bills: completó solo ocho de 25 pases para 81 yardas y sufrió dos intercepciones.

Los Vikings tienen la mejor defensa de la liga por puntos permitidos, pero en ataque, con una media de 18,3 puntos, ocupan solo el puesto 27. En el juego de pase caen incluso al puesto 31. Cousins llega ahora para remediar esa situación y elevar el nivel de la ofensiva.

Por su pasado en el equipo y por la relación que volverá a tener con el receptor estrella Justin Jefferson, apenas necesitará tiempo para adaptarse. Por eso, el entrenador Kevin O'Connell habría defendido con gran insistencia su fichaje ante los propietarios. Según informa el periodista especializado en la NFL Jordan Schultz, O'Connell dejó «muy claro» que un quarterback experimentado era absolutamente necesario para intentar llegar lejos en los playoffs.

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Según Schultz, antes de fichar a Cousins, los Vikings también preguntaron por Justin Herbert, de los Los Angeles Chargers; Daniel Jones, de los Indianapolis Colts; y Geno Smith, de los New York Jets, pero recibieron respuestas negativas.

En los Las Vegas Raiders, el elegido con el número uno del draft, Fernando Mendoza, debería tomar por fin las riendas. Desde el draft, Cousins siempre fue considerado una solución de transición para los Raiders. A largo plazo, Mendoza está llamado a convertirse en Las Vega en el quarterback franquicia que tanto tiempo llevan esperando. Cousins llevó a los Raiders a un balance de 4-5 con 2.340 yardas, 20 touchdowns y 8 intercepciones. Ahora debería llegar el momento de Mendoza.