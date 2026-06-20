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Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tras unas declaraciones polémicas, dos jugadores de la selección saudí amenazan a Olmo

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
D. Olmo
M. Abu Al Shamat
A. Al-Hamdan
España
Arabia Saudí
EE. UU.

Primero: declaraciones de la estrella del Matador

Dani Olmo, estrella de la selección española, provocó una polémica al afirmar que «El Matador» quiere marcar cuantos más goles mejor a Arabia Saudí el domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

Sus palabras han indignado a medios y aficionados saudíes, que ven una falta de respeto hacia «Los Verdes».

Además, Dóniz sufrió un duro ataque antes del partido: «¡No eres diferente a Renard!».

Mohamed Abu Al-Shamat, estrella saudí, respondió: «Saliremos con toda nuestra fuerza y buscaremos un resultado positivo que haga felices a los aficionados».

Y añadió: «No prestamos atención a ese tipo de declaraciones; nos centramos en nosotros mismos y la respuesta vendrá en el campo, logrando la victoria».

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El delantero saudí Abdullah Al-Hamdan coincidió: «Cada quien puede decir lo que quiera; nosotros nos centramos en nuestro trabajo».

Y concluyó: «La respuesta vendrá en el campo; contamos con muchas herramientas y armas que nos permiten sentirnos seguros y darlo todo».


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