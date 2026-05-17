«Tras unas declaraciones demoledoras, Salah vuelve a arremeter contra Arne Slot»

Mohamed Salah ha vuelto a causar revuelo en Inglaterra al publicar una foto cenando con Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai y Milos Kerkez; muchos lo interpretan como un nuevo golpe a Arne Slot.

Un día después de la dolorosa derrota 4-2 ante el Aston Villa, el egipcio se dirigió a la afición y, en una llamativa declaración, pronunció palabras que resultaron muy dolorosas para el entrenador Arne Slot.

«He visto al club pasar de dudoso a campeón, y nada me enorgullece más», escribió el extremo de 33 años.

«Quiero volver a ver al Liverpool como ese equipo agresivo y ofensivo al que temen los rivales», afirmó. «El Liverpool debe ganar títulos. Ese es el fútbol que conozco y esa es la identidad que debe recuperarse y mantenerse».

Y lanzó un mensaje claro a Slot: «Eso no es negociable; cualquiera que esté en el Liverpool debe adaptarse».

Además, recordó que las victorias esporádicas no bastan para un club de la talla del Liverpool: «Ganar de vez en cuando no debe caracterizar al Liverpool; todos los equipos ganan partidos, pero el Liverpool debe competir siempre por los títulos».

En Instagram, varios compañeros actuales y exjugadores del Liverpool han dado «Me gusta» a la publicación de Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino y Georginio Wijnaldum respaldan así sus palabras.

Ahora Salah ha subido una foto con Szoboszlai, Kerkez y Wirtz, que muchos fans interpretan como un «Ellos me apoyan».







