Tras una temporada, Al-Hilal recupera a Al-Oweis de Al-Dareya y Al-Shabab

Mohamed Al-Owais, portero del Al-Ula, está a punto de regresar al Al-Hilal en el próximo mercado de verano tras una temporada fuera.

Tras dejar el Al-Hilal el pasado verano, fichó por el Al-Ola de la Primera División saudí (Yellow League) y llegó a la final del playoff de ascenso a la Liga Roshen, donde perdió contra Al-Dir'iya.

Según el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, el portero está a un 90 % de regresar al Al-Hilal con un contrato de dos temporadas, pese a tener otras ofertas.

Entre ellas destaca la de Al-Shabab, que le ofrecía la titularidad.

También se mencionó el interés del Al-Dir’iya, especialmente tras su buen rendimiento en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El guardameta, de 34 años, ya jugó en el Al-Shabab entre 2014 y 2017, luego pasó al Al-Ahli hasta 2022, fichó por el Al-Hilal y finalmente recayó en el Al-Ula en 2025.