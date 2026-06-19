Tras una noche perfecta, una mala noticia complica los planes de Inglaterra

El cuerpo técnico de Inglaterra teme que Marcus Rashford, extremo del Manchester United, no pueda jugar contra Ghana por molestias en el isquiotibial.

El jugador, de 28 años, brilló como suplente en la victoria de Inglaterra sobre Croacia por 4-2 el miércoles, marcando el cuarto gol; pero, según el diario británico «The Sun», sufrió una contractura en el isquiotibial al terminar el partido.

Por ello se perdió el amistoso del jueves ante el Sporting Kansas City, que Inglaterra ganó 5-1.

El seleccionador Thomas Tuchel confía en que mañana sábado ya pueda entrenar con el grupo y pelear por la titularidad ante el fichaje del Barcelona, Anthony Gordon, a quien el técnico prefirió en el primer partido contra Dallas antes de reemplazarlo por Rashford en el minuto 72. El atacante respondió con una actuación explosiva que elevó el nivel del equipo en la segunda parte y le permitió marcar su gol 19 en 73 partidos, rompiendo una racha de nueve encuentros sin anotar.

Tuchel concedió un día de descanso al grupo, aunque algunos prefirieron quedarse en el hotel para concentrarse de cara al segundo partido, decisivo para su clasificación.

En el amistoso a puerta cerrada contra Estados Unidos brilló Ivan Toney con un hat-trick. en un partido de dos tiempos de 25 minutos en el que jugaron los que no enfrentaron a Croacia. También marcaron Morgan Rogers y Ollie Watkins, y actuaron Ibeiri Ezi, Dan Burn, Mark Joyhi, Kobe Maino y Jarell Quansah.

El martes Inglaterra cerrará su preparación ante Ghana en Boston.