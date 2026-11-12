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Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Tras una llamada de auxilio: la Justicia prohíbe a Icardi acercarse a su hija

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El argentino Mauro Icardi afronta una nueva crisis judicial, después de que un tribunal de la ciudad argentina de Tigre dictara una resolución que le prohíbe acercarse a su hija Francesca, de 11 años, o comunicarse con ella durante 45 días.

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Esto se produjo tras una denuncia penal presentada por su exmujer, Wanda Nara, en la que lo acusa de agredir a su hija, según el diario británico "The Sun".

Los detalles del suceso se remontan al viernes 6 de noviembre, cuando Nara participaba en la grabación de la versión argentina del programa "MasterChef", antes de recibir un mensaje de su hija a través de un ordenador en el que pedía ayuda y decía, según lo recogido por medios argentinos: "Papá me pegó, tengo miedo".

Nara se dirigió a la casa de Icardi en la zona de Nordelta, donde la policía intervino tras recibir un aviso sobre un posible episodio de violencia contra una menor.

Según los informes, se produjo una disputa entre ambas partes a su llegada, mientras que Icardi se negó a hablar con los agentes de policía o a entregarles el ordenador que su hija había utilizado para enviar el mensaje.

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Según el diario alemán "Bild", la denuncia incluye acusaciones contra Icardi por agredir a su hija dentro de su casa, mientras que los informes argentinos indican que el caso se está investigando como un posible suceso de lesiones leves.

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El juez del Juzgado de Garantías número dos de Tigre, Orlando Abel Díaz, dictó una medida cautelar que prohíbe al exdelantero del Inter de Milán acercarse a su hija a una distancia inferior a 100 metros, y también le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde ella se encuentre.

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A esto se suma la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ya sea cara a cara, por teléfono, por redes sociales o mensajes, o a través de terceros, durante un periodo de 45 días que comienza a partir de la fecha de su notificación oficial de la resolución.

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Icardi niega haber agredido a su hija

Por su parte, Icardi negó las acusaciones en su contra, y su equipo legal emitió un comunicado en el que afirmó: "Mauro Icardi nunca le pegó a su hija".

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Sus abogados señalaron que la menor no sufrió ninguna lesión y recalcaron que no se dictó orden de detención contra el jugador.

En un desarrollo posterior, Icardi obtuvo la exención de la prisión preventiva, pero eso no anuló la resolución que le prohíbe acercarse a su hija o comunicarse con ella.

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Asimismo, la policía argentina ejecutó un registro de su casa en Nordelta, el domingo 8 de noviembre, por orden judicial, en el marco de la recopilación de pruebas relacionadas con la investigación.

El caso sigue en estudio y no se ha dictado un fallo que pruebe la veracidad de las acusaciones ni la condena del jugador.

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El final de un matrimonio turbulento

Icardi y Wanda Nara habían entrado en una serie de disputas públicas desde que anunciaron su separación, antes de iniciar los trámites para poner fin a su matrimonio en 2024, en medio de reiterados conflictos sobre su vida familiar y el cuidado de sus dos hijas.

El delantero argentino fue vinculado posteriormente con la actriz y cantante argentina China Suárez, que ha aparecido con él en numerosas ocasiones durante el último periodo.

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En el plano deportivo, Icardi tiene 33 años y había puesto fin a su vinculación con el club turco Galatasaray en el verano de 2026 tras finalizar su contrato, convirtiéndose en agente libre tras una etapa que se extendió desde 2022, durante la cual conquistó varios títulos nacionales con el club.

Icardi jugó anteriormente en el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain y la Sampdoria, y también tuvo una experiencia en las filas del Barcelona durante las etapas juveniles, antes de iniciar su carrera profesional en Italia.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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