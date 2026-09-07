En la primera prueba real para la paciencia de la afición del Tottenham, el astro egipcio Omar Marmoush se encontró en el centro de una tormenta de críticas, antes de que un nombre de peso en el fútbol inglés interviniera para defenderlo.

El exinternacional inglés Danny Murphy defendió el rendimiento de Marmoush tras su decepcionante participación en el partido entre Tottenham y Nottingham Forest, que terminó con un empate sin goles, dentro de la jornada 3 de la Premier League.

Comienzo sin goles y una jugada que genera dudas

Marmoush, que llegó procedente del Manchester City al Tottenham en el mercado de fichajes de verano, fue titular por segundo partido consecutivo con su nuevo equipo, pero hasta ahora no ha logrado ver puerta.

En el encuentro del sábado ante el Forest, el egipcio se mostró lejos de su mejor nivel, ya que solo disparó dos veces, sin que ninguno de esos remates fuera entre los tres palos.

Pero la jugada que desató la polémica llegó en la segunda parte, cuando Marmoush arrancó con el balón en un prometedor contragolpe, con su compañero Mohammed Kudus apoyándolo por la banda derecha, diez yardas por delante del último defensa y en una posición ideal para marcar desde dentro del área.

En lugar de pasar el balón en un centro a Kudus para regalarle un mano a mano de oro, Marmoush prefirió disparar él mismo y el balón se fue por encima del larguero, ante el estupor de su compañero ghanés.

Murphy: es el ansia de las estrellas, no egoísmo

En su análisis del partido a través del célebre programa "Match of the Day", Danny Murphy ofreció una lectura completamente distinta de la situación, al considerar que lo ocurrido era prueba de unas grandes ganas y no de egoísmo.

Murphy dijo: "No creo que el asunto vaya a suponer un problema a largo plazo, porque veo a Marmoush como un jugador especial, pero parece que está tan ansioso por marcar goles y arrancar con fuerza que ignoró a Kudus".

Y el exastro del Liverpool añadió: "Él lo ve, y sabe dónde está colocado Andy Robertson a su lado, es un jugador de gran categoría, pero su enorme ansia por darle la victoria a su equipo le hizo tomar la decisión equivocada en el momento equivocado. También desperdició una ocasión de oro en la primera parte".

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El enigma de la nueva posición de Marmoush

Por su parte, el analista Paul Merson abordó un punto táctico importante que podría explicar la confusión de Marmoush, señalando que el entrenador lo empleó en una posición inusual.

Merson explicó: "El jugador egipcio debería haber retrocedido; De Zerbi hizo jugar a Marmoush como el más adelantado de los centrocampistas en la alineación del Tottenham, mientras que Conor Gallagher jugó por detrás de él en la posición de organizador, como número 10".

Este cambio táctico se produjo a costa del delantero Dominic Solanke, que permaneció en el banquillo antes de que se le diera entrada más tarde en el partido, lo que confirma que Marmoush sigue en la etapa de búsqueda de su nueva identidad dentro del esquema de los Spurs.