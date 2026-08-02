Los días del suizo Vladimir Petkovic al frente del cuerpo técnico de la selección de Argelia están contados, después de que informes de prensa revelaran la inminente conclusión de su etapa con Argelia, en un paso que se espera sea anunciado oficialmente en los próximos días, de cara al inicio de una nueva era bajo la dirección de otro entrenador.

El periodista argelino de la cadena catarí "beIN Sports", Mohamed El Ouadahi, reveló, a través de una publicación en su cuenta oficial de "Facebook", que Vladimir Petkovic informó a los miembros de su cuerpo técnico de que su misión con la selección de Argelia había llegado a su fin.

El Ouadahi aclaró que la separación entre el entrenador y la Federación Argelina de Fútbol se producirá de mutuo acuerdo, a la espera del anuncio oficial de la ruptura de la relación entre ambas partes.

La misma fuente confirmó que las informaciones que circularon durante los últimos días sobre la existencia de fuertes desavenencias o intentos de "presión" entre Petkovic y la Federación Argelina no eran precisas.

Señaló que ambas partes alcanzaron un acuerdo amistoso para poner fin al contrato, lejos de cualquier crisis o grandes reclamaciones económicas, lo que garantiza una salida tranquila que preserva la relación entre ambos lados.

En cuanto al próximo entrenador, El Ouadahi aclaró que la escuela española parece contar con las mayores opciones para asumir la dirección de la selección de Argelia durante la próxima etapa, como sucesor de Petkovic.

Por su parte, el comentarista argelino Hafid Derradji escribió: "Petkovic informó a sus ayudantes de que su viaje con la selección de Argelia había terminado, y que no continuará al frente de Argelia, tras alcanzar un acuerdo de mutuo consenso con el presidente de la Federación Argelina de Fútbol".

El anuncio oficial por parte de la Federación Argelina de Fútbol sigue siendo el factor decisivo para confirmar estos acontecimientos, tanto en lo relativo a la marcha del entrenador suizo como a la identidad del nuevo director técnico que dirigirá a Argelia en los próximos compromisos.