El Chelsea inglés resolvió una feroz batalla en el mercado de fichajes al arrebatar a Austin MacPhee, especialista en balón parado y cerebro detrás de la superioridad ofensiva del Aston Villa a balón parado, imponiéndose a clubes rivales de la Premier League y a equipos de la liga saudí, en un movimiento destinado a reforzar el arsenal del nuevo entrenador Xabi Alonso tras una temporada decepcionante, sin títulos ni participación europea.

Según el diario español "Sport", la incorporación de MacPhee a Stamford Bridge es ya un hecho consumado, pese a que el Aston Villa recibirá una compensación económica por su marcha, ya que su contrato incluye una cláusula de rescisión determinada, en un momento en el que se esperaba de forma generalizada que fuera uno de los miembros del cuerpo técnico que abandonarían Villa Park este verano tras la conquista del título de la Europa League bajo la dirección de Unai Emery.

El rendimiento excepcional del Aston Villa a balón parado durante los últimos años se atribuye en gran medida al trabajo de MacPhee, quien logró que el equipo marcara el mayor número de goles a balón parado en las cinco grandes ligas de Europa durante la temporada 2023-2024, mientras que la pasada campaña prácticamente igualó al Arsenal en este aspecto, aunque el conjunto londinense dirigido por Mikel Arteta destacó de forma notable en esta faceta, lo que le ayudó a conquistar el título de la Premier League y a regresar a la final de la Champions League tras dos décadas.

El balón parado adquiere una importancia cada vez mayor en el fútbol moderno, donde cada pequeño detalle merece una observación minuciosa, ya que las jugadas más imprevistas y críticas pueden determinar el resultado de un partido y, por tanto, el destino de un torneo, lo que ha llevado a los grandes clubes a invertir en especialistas capaces de convertir los córners, los tiros libres e incluso los saques de banda en armas ofensivas letales.

MacPhee goza de una prestigiosa reputación internacional, pues durante los últimos cinco años ha compaginado su trabajo con el Aston Villa con su papel como entrenador de balón parado en la selección de Portugal dirigida por Roberto Martínez, lo que constituye una prueba de su amplia experiencia y de su capacidad para influir al más alto nivel.

La contratación de MacPhee se enmarca dentro del ambicioso plan del Chelsea para iniciar una nueva era bajo la dirección de Alonso, exentrenador del Real Madrid y del Bayer Leverkusen, ya que el club londinense busca garantizar el éxito mediante una fuerte inversión en el mercado de fichajes y el refuerzo del cuerpo técnico con conocimientos especializados capaces de aprovechar todos los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en las competiciones nacionales y continentales.