La selección de Arabia Saudita logró clasificarse para la final de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, "Golfo 27", tras un partido sin goles ante su rival de Catar.

La selección saudí venció a la catarí en la tanda de penaltis, después del empate sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga del encuentro que disputaron hoy sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

El empate sin goles dominó el tiempo reglamentario del partido, en el que la selección saudí mandó por completo y estuvo cerca de marcar, aunque no lo consiguió, por lo que se llegó a la prórroga.

La situación no cambió mucho en la prórroga, donde la selección saudí continuó con su ataque y reclamó dos penaltis, sin que el árbitro los concediera, por lo que el tiempo extra también terminó con empate sin goles.

En la tanda de penaltis, la selección saudí logró vencer por un resultado de 3-2, después de anotar Abdullah Al-Hamdan, Mohammed Kanno y Mukhtar Ali, mientras que fallaron Hassan Tambakti y Firas Al-Buraikan.

Por su parte, para la selección de Catar marcaron Edmilson y Al-Jarhi, mientras que fallaron Al-Moez Ali, Jassem Jaber y Khoukhi Boualem.

Cabe recordar que la selección saudí se enfrentará al ganador del duelo entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos en la final de la Copa del Golfo 27, el próximo martes, en el estadio Al-Inma de Yeda.