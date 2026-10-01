Informes de prensa han revelado la situación del francés Theo Hernández, lateral del Al Hilal, de cara a su participación en el próximo clásico ante el Al Ittihad, en la liga Roshn saudí.

El Al Hilal recibe al Al Ittihad el 10 de octubre en curso, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cumbre de los partidos de la octava jornada de la liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Theo Hernández está cerca de incorporarse a los entrenamientos grupales del club Al Hilal, tras acercarse a completar la última fase del programa de recuperación al que se somete durante el periodo actual.

El lateral francés sufrió una lesión en el aductor durante la victoria por tres goles a cero sobre el Al Ahli, a principios del pasado mes de septiembre, en la tercera jornada de la liga Roshn saudí, por lo que ha estado ausente del conjunto de la capital desde entonces.

El diario precisó que las opciones de Theo de participar en el clásico son ya muy altas, aunque este asunto se decidirá tras su regreso a los entrenamientos grupales durante el próximo periodo.

El exjugador del Milan solo ha disputado 4 partidos con el Al Hilal desde el inicio de la presente temporada, en los que logró marcar un único gol, sin dar ninguna asistencia.

El Al Hilal afronta el clásico ante el Al Ittihad buscando una nueva victoria con la que mantenerse en lo más alto, ya que lidera la tabla de clasificación con 18 puntos, con una diferencia de un solo punto sobre el "Decano", que ocupa el segundo lugar.