Mientras la expulsión de Facundo Bernal, jugador del Real Betis, tras su encontronazo con Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se convertía en un asunto que desató una tormenta de polémica en España, un incidente similar ocurrido en los campos ingleses no tuvo la misma repercusión, pese a la semejanza de la escena y de la sanción arbitral en ambos casos.

En el duelo entre Barcelona y Real Betis, la polémica estalló después de la expulsión de Bernal por agredir con la cabeza a Yamal, en medio de las protestas de la afición del conjunto andaluz y de las críticas de su entrenador, Manuel Pellegrini, además de los comentarios de voces afines al Real Madrid que pusieron en duda los detalles del incidente y plantearon interrogantes sobre el papel del jugador del Barcelona en el origen del rifirrafe.

Sin embargo, un repaso a la Premier League revela un episodio que merece la comparación, después de que Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham, fuera expulsado tras su encontronazo con Luke Shaw, defensa del Manchester United, en un partido cuyas consecuencias no derivaron en una tormenta de polémica similar.

Un episodio inglés parecido

El partido entre Manchester United y Tottenham vivió un enfrentamiento entre Bentancur y Shaw, después de que este último empujara con fuerza al jugador del Tottenham, antes de que Bentancur respondiera dirigiendo su cabeza hacia él, lo que llevó al árbitro a mostrar la tarjeta roja al futbolista del Tottenham, mientras que al defensa del United solo le enseñó la amarilla.

Y aunque la acción de Shaw generó algunas críticas, el incidente no recibió la atención ni la polémica que acompañaron a la jugada de Bernal y Yamal en España.









¿Qué dice el arbitraje inglés?

La explicación oficial de la Premier League confirmó que la expulsión de Bentancur fue correcta por conducta violenta, lo que plantea una pregunta importante sobre la polémica en torno al caso de Bernal: ¿las protestas en España tenían realmente que ver con la validez de la expulsión, o la presencia de Lamine Yamal en el centro de la escena, junto a las declaraciones de Pellegrini y los comentarios madridistas, contribuyó a magnificar el asunto?

En ambos casos, uno de los jugadores fue expulsado tras una agresión con la cabeza, mientras que la otra parte fue sancionada con amarilla.

Y, pese a ello, la magnitud del ruido que rodeó a cada episodio fue llamativamente distinta.

Entre la decisión del árbitro y el ruido de la posmatch

La diferencia en las reacciones no significa que todas las críticas dirigidas a la decisión de expulsar a Bernal sean injustificadas, pero abre la puerta a una comparación que merece debate: ¿por qué la jugada del Barcelona y el Betis se transformó en el eje de una amplia polémica, mientras que el episodio de Bentancur y Shaw se mantuvo en un ámbito de atención mucho más reducido?

La pregunta aquí no se refiere únicamente a la decisión del árbitro, sino también a la manera en que los medios de comunicación, las personalidades del fútbol y las aficiones de los clubes abordan las situaciones arbitrales, y hasta qué punto la magnitud de la polémica se ve influida por la identidad de los jugadores y los clubes que están en el centro del incidente.











