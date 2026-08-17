Tras "superar las expectativas": una decisión del Trabzonspor sobre Mohamed Salah

El cuerpo técnico del club Trabzonspor tomó una decisión sobre la estrella egipcia Mohamed Salah, tras su primera aparición con la camiseta del equipo en el duelo ante el Kasımpaşa.

El diario turco Haber61 informó de que Mohamed Salah se prepara para disputar su primer partido como titular con el Trabzonspor, ya que se espera que arranque en el once inicial frente al Ferencváros húngaro, el próximo jueves, en la ida de la eliminatoria clasificatoria para la Europa League.

Salah participó como suplente en el partido ante el Kasımpaşa, después de entrar en el minuto 58, y ofreció un nivel que recibió los elogios del cuerpo técnico, especialmente en el aspecto físico y en sus movimientos ofensivos.

El diario añadió que el nivel de Salah en su primera aparición superó las expectativas, pues mostró un gran deseo de avanzar con el balón, además de sus movimientos dentro del área y sus intentos constantes de conectar el juego con sus compañeros.

Aclaró que el cuerpo técnico considera que la compenetración de Salah con el resto de los jugadores irá aumentando de forma gradual, en vista de la incorporación de un gran número de nuevos fichajes durante el mercado de verano, algo que requiere más tiempo y entrenamientos para alcanzar el mejor entendimiento dentro del campo.

Señaló que Salah intentó en más de una jugada durante el duelo ante el Kasımpaşa construir un entendimiento con el delantero Paul Onuachu, aunque algunos movimientos no se completaron de la forma deseada, algo que el cuerpo técnico espera que mejore con el paso del tiempo.

El diario concluyó que la participación de Salah ante el Ferencváros será como titular según el plan actual, quedando a criterio del cuerpo técnico el número de minutos que disputará el jugador durante el partido en función de su preparación física.

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