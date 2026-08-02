Tras su movimiento sorpresa: el caos amenaza al Saint-Germain

Un informe periodístico afirmó este domingo que un caos absoluto se cierne sobre el horizonte del Paris Saint-Germain, antes del inicio de la nueva temporada.

El Paris Saint-Germain continúa con su intensa actividad en el mercado de fichajes, tras anunciar ya la incorporación del portero Alessandro Longoni (18 años), además de otras operaciones que busca cerrar después de alcanzar fases avanzadas, como las de Mika Godts (Ajax) y Ferran Torres (Barcelona).

El técnico Luis Enrique aspira a construir un equipo capaz de repetir los éxitos de la temporada pasada.

Y a pesar de que el Paris Saint-Germain ya cuenta con un portero, intensificó sus esfuerzos en las últimas horas para incorporar a otro guardameta: Zion Suzuki, portero del Parma, el internacional japonés de 23 años.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, si la operación se concreta, Lucas Chevalier, el portero suplente del conjunto parisino por detrás de Safonov (27 años), quedaría muy descontento.

Mientras que la llegada del joven Longoni se contempla oficialmente como un fichaje de futuro, el más experimentado Suzuki supondría una auténtica amenaza para Chevalier, quien, pese a haber superado anteriormente a Safonov, perdió su puesto de titular en favor del ruso.

Ese retroceso impidió al guardameta francés participar en el Mundial este verano, un torneo en el que Suzuki destacó de forma notable.

El diario "L'Équipe" apunta a la posible existencia de una disputa en torno al puesto de portería en París durante los próximos días, lo que amenaza con provocar un caos absoluto en el Saint-Germain.