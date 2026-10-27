Tras su lesión en el Clásico: el Real Madrid recibe los resultados de las pruebas de Valverde

Las pruebas iniciales a las que se sometió Fede Valverde, estrella del Real Madrid, descartaron que sufriera una lesión grave tras el Clásico ante el Barcelona.

Así ocurrió pese a que Valverde arrastraba molestias en el isquiotibial que le obligaron a abandonar el terreno de juego.

El Real Madrid logró la victoria en el Clásico en el estadio Spotify Camp Nou, pero la posibilidad de que Valverde se lesionara fue el único punto negativo en la visita del conjunto blanco a Barcelona.

José Mourinho, director técnico del equipo, reconoció durante la rueda de prensa que el jugador uruguayo disputó más de 40 minutos arrastrando la lesión, antes de ser sustituido por Dumfries.

Según informó el diario británico «The Athletic», las pruebas iniciales a las que se sometió Valverde en la Ciudad Deportiva de Valdebebas revelaron que no sufrió ninguna lesión grave.

No obstante, el jugador disputó los últimos cuarenta minutos sintiendo molestias en el isquiotibial, a raíz de una de las acciones durante el Clásico.

El plan del técnico portugués pasa por seguir la evolución del estado de Valverde en los próximos días, y darle descanso ante el Racing de Santander, en el siguiente partido del equipo en la Liga, si no recupera su plena disponibilidad al 100%.

Contar con Valverde en la posición de lateral derecho le ha dado a Mourinho la mejor versión de su equipo, ya que esta opción le permite incluir a Arda Güler en el once titular, al tiempo que refuerza las capacidades mentales y técnicas del centro del campo.

Por este motivo, el cuerpo técnico sigue con especial interés la evolución del estado del jugador uruguayo.

La importancia de Valverde no se limita a lo que aporta con el balón, sino que sus capacidades físicas y sus constantes desplazamientos por la banda derecha le han dado al equipo un equilibrio que no había podido alcanzar en etapas anteriores.

En caso de que Valverde no se recupere de manera que le permita participar ante el Racing de Santander, Mourinho tendrá que replantear el planteamiento de juego.

Denzel Dumfries se presenta como la opción más lógica para suplirlo, después de que ya entrara en su lugar durante el Clásico.

Pero contar con un lateral derecho clásico privaría al técnico portugués de un jugador adicional en el centro del campo, una opción que ha demostrado su eficacia durante los últimos partidos.

El Real Madrid prefiere no arriesgar con el estado de Valverde, ante los difíciles compromisos que se avecinan, con la competición aún abierta por los títulos de la Liga española y la Champions League, además de la destacada posición del jugador dentro del vestuario del equipo.

La intención del club es dosificar los minutos de participación de Valverde y darle descanso cuando sea necesario, para evitar que las molestias que arrastra se conviertan en una lesión más grave que pueda apartarlo de los terrenos de juego durante más tiempo.

La posibilidad de que Valverde participe en el próximo partido se determinará en función de su respuesta durante los entrenamientos de esta semana.



