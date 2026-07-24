El Al-Hilal ha entrado en una pugna con el Al-Qadisiyah por el fichaje de uno de los talentos más destacados de la liga Roshn saudí, después de haber cerrado de forma oficial la incorporación del extremo neerlandés Crysencio Summerville.

El Al-Hilal anunció este viernes el fichaje de Summerville, procedente del West Ham United, con un contrato que se extiende por las próximas 4 temporadas y que finaliza en 2030.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que el Al-Hilal ya ha comenzado a pensar en un nuevo fichaje, tras la contratación de Summerville, y concretamente en Ahmed Al-Sayahi, centrocampista del joven club Al-Riyadh.

El diario precisó que el Al-Qadisiyah estaba muy cerca de fichar a Al-Sayahi, antes de que el Al-Hilal interviniera en las últimas horas y se convirtiera en un competidor por la operación.

El Al-Riyadh había rechazado la primera oferta del Al-Qadisiyah por lo bajo de la contraprestación económica, lo que llevó al club oriental a elevar la cifra, con la condición de que incluyera la incorporación de su compañero Sultan Haroon.

Según el periodista de confianza Sacha Tavolieri, el centrocampista de 21 años cuenta también con el interés de algunos clubes europeos, al ser considerado uno de los talentos que emergen con fuerza en la liga Roshn.

A pesar de su corta edad, Al-Sayahi disputó 19 partidos con el primer equipo del Al-Riyadh durante la pasada temporada de la liga saudí, en los que no logró marcar ni asistir en ningún gol.

Cabe recordar que el Al-Hilal ha cerrado 6 fichajes durante el actual mercado de fichajes estival hasta el momento, encabezados por Summerville, además de Mohammed Al-Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al-Anzi, Mohammed Al-Sarnouh y Nawaf Al-Habashi.